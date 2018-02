Dražena vječno pamte: Netsi fanovima dijele 10.000 figurica

Dvije godine bile su dovoljne Draženu Petroviću u Netsima da stekne status legende. Naš je košarkaši genije ostavio dubok i neizbrisiv trag svojim igrama, ali i ponašanjem izvan terena kojim je postao idol brojnim generacijama.

Netsi su poslije njegove smrti 7. lipnja 1993. umirovili dres s brojem tri kojeg je nosio igrajući za njih, a na utakmici protiv Chicago Bullsa koja se igra 27. veljače, prvih 10 tisuća gledatelja koji uđu u dvoranu dobit će figuricu Dražena iz devedesetih godina.

The @BrooklynNets will honor legend Drazen Petrovic, who died 25 years ago, on Feb. 26. First 10,000 fans at the arena for game vs Bulls will receive this Starting Lineup figurine. pic.twitter.com/JGBIXe8ayR