POSLJEDICA VELIKE OLUJE

'Draženov dom je teško oštećen, sigurnost je prioritet'. Cibona objavila gdje će igrati utakmice

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Usljed jakog nevremena oštećen i Dom Dražena Petrovića | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Olujno nevrijeme pogodilo je Zagreb i paraliziralo grad, a velike posljedice osjetila je i Cibona. Klub je potvrdio da dvorana trenutačno nije sigurna za korištenje te da u njoj neće igrati utakmice. Podršku Ciboni, ali i KK Dinamu i Cedeviti, koji također igraju u Draženovu domu, pružio je i KK Zadar objavom na društvenim mrežama.

Nevrijeme je teško oštetilo Draženov dom. Orkanski vjetar, jači od 100 km/h, pomaknuo je kupolu iz ravnoteže i prepolovio je, a oštećeni krov sada prokišnjava. Zbog opasnosti nadležni su onemogućili pristup krovu pa će procjena štete i sanacija pričekati smirivanje vremena. Dvorana, izgrađena 1987. godine povodom Univerzijade, godinama je služila za sport i razna događanja, ali nevrijeme je razotkrilo i njezine dugogodišnje infrastrukturne probleme.

Oštećeni objekt obišli su i ministri Tonči Glavina, Davor Božinović te Tomo Medved. Glavina je naglasio da je šteta najveća na krovištu i najavio dolazak stručnjaka koji će procijeniti stanje. Reagirao je i Mario Hezonja, koji je poručio da je ovakvo nevrijeme dodatno naglasilo nužnost potpune obnove dvorane.

Zagreb: Ministri obišli oštećenu Cibonu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Budući da je dvorana neupotrebljiva i ponajprije nesigurna za sve prisutne, Cibona u njoj neće igrati utakmice. Iz kluba su se oglasili porukom svim navijačima koju prenosimo u cijelosti:

"Kao što ste se vjerojatno već upoznali, nevrijeme koje je pogodilo naš Zagreb nije zaobišlo ni Draženov dom. Naša je dvorana pretrpjela značajna oštećenja, najviše na konstrukciji krova i kupole, zbog čega će vrata dvorane do daljnjega morati ostati zatvorena. Iako nas je ova vijest zatekla, podsjećamo da Cibona nikada nije bila samo zgrada. Cibona ste vi, vaša podrška i duh koji se ne predaje lako. Radimo na tome kako bismo osigurali najbolje uvjete za naše igrače i vas. Informacije o novim lokacijama utakmica objavit ćemo uskoro, a do tada vas trebamo uza sebe glasnije nego ikada, bez obzira na to gdje bili. Uz vašu podršku Cibona će iz ovoga izaći snažnija i spremnija za sve što donosi iduća sezona. Čuvajte se i nadamo se da ste vi i vaše obitelji na sigurnom. Vaša KK Cibona", stoji u priopćenju.

Nedugo nakon toga iz Cibone su poručili da će sljedeću prvenstvenu utakmicu protiv Dubrovnika, koja se igra 28. ožujka, odigrati u Sportskoj dvorani Sutinska vrela u zagrebačkoj četvrti Podsused. Sve se to dogodilo na dan kada je klub i službeno preoblikovan u sportsko dioničko društvo uz podršku Grada Zagreba.

