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LEGENDA ŽIVI DALJE

Draženova legenda dobila novi život: U Šibeniku predstavili posebnu P3TRO kolekciju

Piše 24sata,
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Draženova legenda dobila novi život: U Šibeniku predstavili posebnu P3TRO kolekciju
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Foto: P3TRO Legend
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Predstavljanju su nazočili Draženova majka Biserka Petrović, brat Aleksandar Petrović sa suprugom Jadrankom, nekadašnja košarkašica Danira Bilić, šibenski gradonačelnik Željko Burić

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Na Tvrđavi Barone u Šibeniku predstavljena je P3TRO Legend kolekcija, novi hrvatski sportsko-dizajnerski brend inspiriran životom i nasljeđem Dražena Petrovića. Iza projekta stoje Mario Čuić, osnivač hrvatskog brenda obuće Shoetique, te Denis Deković, dizajner sportske obuće koji je tijekom karijere radio za Nike, Adidas, Filu, Lotto i Pradu.

Predstavljanju su nazočili Draženova majka Biserka Petrović, brat Aleksandar Petrović sa suprugom Jadrankom, nekadašnja košarkašica Danira Bilić, šibenski gradonačelnik Željko Burić te brojni predstavnici hrvatskog sporta.

Foto: P3TRO Legend

Posebno mjesto u kolekciji zauzima tenisica čiji dizajn sadržava detalje povezane s Draženovom karijerom i životom, od Šibenke i Cibone do njegove legendarne utakmice u kojoj je postigao 112 koševa.

Biserka Petrović istaknula je kako joj je bilo posebno važno da se kolekcija predstavi upravo u Draženovu rodnom Šibeniku.

- Željela sam da tenisica bude predstavljena ovdje jer je sve krenulo iz ovog grada, iz Šibenika. Danas imamo tenisicu koja predstavlja način na koji je Dražen živio, ali i cijela obitelj. Uvijek smo željeli biti s narodom i ne izdizati se iznad njega. Ljubav ne možete kupiti, nju morate zaslužiti - rekla je Biserka Petrović.

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Dodala je kako ovakav projekt može pomoći da Draženova priča dopre i do mlađih generacija.

- Jako mi je drago da je Dražen dobio svoj brend. Teško je novim generacijama pričati priču o Draženu ako im nemamo što pokazati. Upravo je zbog toga važan P3TRO Legend - zaključila je.

Foto: P3TRO Legend

Autori kolekcije navode kako im cilj nije bio samo staviti Draženovo ime ili lik na proizvod, nego kroz dizajn prenijeti vrijednosti po kojima je bio poznat.

- Dražen nam je bio prvi heroj. Njegova strast, disciplina, upornost i stalna želja za napretkom vrijednosti su koje nisu vezane samo uz sport. Željeli smo ih pretvoriti u proizvod koji će biti relevantan danas i Draženovu priču ponovno približiti publici, samo u novom obliku - poručili su autori projekta.

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