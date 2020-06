Adria Tour je dugoo\u010dekivani teniski spektakl u Zadru\u00a0 koji \u0107e okupiti najbolje tenisa\u010de na svijetu. Prikupljen novac na ovome turniru namijenjen je u humanitarne svrhe, od \u010dega dio i za izgradnju Nacionalnog teniskog centra u Zagrebu. Hrvatski teniski savez je suorganizator ovoga spektakla pa je tako turnir najavila i predsjednica Saveza - Nikolina Babi\u0107.

POGLEDAJTE VIDEO: Nole trenira na pla\u017ei

Draženova mama susrela se s Đokovićem i poklonila mu dres: 'Ovo će ići na posebno mjesto'

U Nacionalnom teniskom centru u Zadru nalazi se krema svjetskog tenisa. Sve je organizirao prvi reket svijeta, uz našeg osvajača Wimbledona, a sada i emocije pršte na spomen Dražena Petrovića

<p>Jako emotivan trenutak, dirnut sam što ste došli, hvala što ste mi iskazali poštovanje i čast. Ovo ću držati na posebnom mjestu u svom domu, nadam se da će i reket poslužiti. Dražen je ikona sporta u regiji, čovjek koji je obilježio ne samo košarku, nego i sport općenito. Svi su mu se divili, cijela Amerika, svi koji prate košarku i sport, rekao je <strong>Novak Đoković</strong> nakon emotivnog trenutka na predstavljanju Adria Toura u Zadru. Novak je, naime, na poklon od <strong>Biserke Petrović</strong> dobio Draženov dres iz Netsa.</p><p>- Imao sam priliku slušati nekoliko vaših intervjua i vašeg Ace, najveći dojam na mene je ostavio dokumentarac Jednom braća, tu sam još bolje mogao upoznati čitavu priču i kako se sve to događalo. Čast mi je stajati tu pokraj vas. Nisam nikad mogao biti s Draženom, ali osjećam njegovu prisutnost s vama ovdje. Hvala vam puno što ste došli - zahvalio se na kraju Novak.</p><p><strong>Adria Tour</strong> je dugoočekivani teniski spektakl u Zadru koji će okupiti najbolje tenisače na svijetu. Prikupljen novac na ovome turniru namijenjen je u humanitarne svrhe, od čega dio i za izgradnju Nacionalnog teniskog centra u Zagrebu. Hrvatski teniski savez je suorganizator ovoga spektakla pa je tako turnir najavila i predsjednica Saveza - <strong>Nikolina Babić</strong>.</p><p>- Izuzetno smo sretni i ponosni što ćemo ugostiti najbolje svjetske tenisače i što je Zadar ovog vikenda centar teniskog svijeta. Ovaj će turnir prenositi 110 zemalja. Moram se zahvaliti obitelji Đoković, Noletu, bratu Đoletu i naravno našem Goranu Ivaniševiću - rekla je predsjednica i dodala kako je pandemija koronavirusa 'pomogla' da se ovaj projekt ostvari. </p><p>- Da nije bilo pandemije mi danas ne bismo bili tu jer bi igrači vrlo vjerojatno bili na nekim drugim turnirima. Drago mi je da smo se uspjeli okupiti, da krenemo igrati, da se tenis može razvijati. S obzirom na situaciju, mi se držimo svih uputa Civilnog stožera i na to pozivam i sve gledatelje koji će doći ovdje. Prvenstveno pazite na sebe, a onda i sve druge - pozvala je Babić. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nole trenira na plaži</strong></p><p>- Nakon svakog velikog događaja interes za tenisom raste. I Goran i Novak i svi dečki koji su ovdje su otvoreni i pristupačni, za fotografije, za autograme. Nakon takvih događaja uvijek imamo dodatan interes za bavljenje tenisom, tako je bilo i kada je bio Davis Cup ovdje. Vidjeli ste to i sada kada smo ovdje otvorili Nacionalni teniski centar, a sada to isto slijedi i u Zagrebu. Bez toga nema budućnosti i razvoja tenisa. Nadamo se da ćemo se vidjeti i tamo za jedno dvije godine na otvaranju i nekom lijepom eventu - zaključila je.</p><h2>'Imamo osam veličanstvenih'</h2><p>Legendarni hrvatski tenisač <strong>Goran Ivanišević</strong> također je bio jedan od glavnih organizatora ovoga teniskog spektakla, točnije, direktor zadarskog dijela. I on je, kao<strong> Đole Đoković</strong>, najavio dva dana vrhunskog tenisa:</p><p>- Imamo ovdje osam veličanstvenih. Imamo šest svjetskih zvijezda, prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, Alexandera Zvereva, Grigora Dimitrova. Imamo Rubleva koji je stigao danas, imamo Čilića i Ćorića. Imamo dvojicu srpskih tenisača - Daniela Petrovića i Peđu Krstina koji su kroz pozivni turnir izborili zasluženo mjesto da igraju s njima. Očekuje nas interesantna dva dana i vrhunski tenis. Ako pogledamo Beograd, ondje nitko nikoga nije štedio, tako da nas sigurno očekuje vrhunski tenis - najavio je Ivanišević i prokomentirao svoju direktorsku poziciju:</p><p>- Želio bih se zahvaliti obitelji Đoković: Noletu, vizionaru ovoga, Đoletu koji je to sve uspio spojiti i organizirao je vrhunsku predstavu u Beogradu. Dao je priliku nama u Zadru da to pokušamo nadmašiti, da se pokažemo u najboljem mogućem svjetlu i mi ćemo se potruditi. Mislim da tu neće biti problema - rekao je.</p><h2>'Očekuje nas spektakl'</h2><p>Brat prvog reketa svijeta, Novaka Đokovića, Đorđe Đoković direktor je cijelog Adria Toura.</p><p>- Definitivno je stresan period, ali kao što smo rekli, da nije bilo virusa vjerojatno ne bi ni nas bilo ovdje. Zahvaljujem se Vladi RH, Gradu Zadru i HTS-u što su nas krasno ugostili u Zadru i u ovome predivnom centru - rekao je Đoković.</p><p>- Sigurno nas očekuje sjajan turnir, vrhunski tenis. Imamo odlične tenisače i očekuje nas jako dobar tenis i veliki spektakl - smatra Novakov brat. </p>