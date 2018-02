Draženova večer u New Yorku: Sve je bilo u njegovom znaku...

Utakmicu protiv Chicago Bullsa Brooklyn Netsi posvetili su ostavštini nikad neprežaljenog košarkaškog genijalca Dražena Petrovića. U Barclays centru, dvorani Netsa za koje je Petrović igrao od 1991. do 1993., cijela je večer bila u znaku Dražena.

Prije utakmice prikazao se video posvećen košarkaškom Mozartu.

Fantastična i topla gesta kluba danima je unaprijed bila najavljivana. Sve svoje društvene mreže Netsi su posvetili našoj legendi na oduševljenje navijača.

Njegova majka Biserka došla je pokloniti se njegovoj ostavštini kao i ostatak publike u New Yorku.

- On je bio jedan i jedini. Njegova ostavština danas je za europske košarkaše, učinio je puno za njih. Dražen i košarka bili su vrlo povezani. Ponosna sam na svog sina i Netsa, doista cijenim sve ovo - rekla je Biserka Petrović neposredno pred utakmicu na koju je bila pozvana kao posebna gošća.

Uoči početka utakmice dobila je posebnu loptu Netsa na centru igrališta, a publika ju je pozdravila pljeskom.

Cijelu večer Netsi su puštali isječke iz Draženovih utakmica i tako mlađim navijačima pokazali kolika je veličina bio Petrović čiji ju je 'trojku' klub umirovio nakon tragične smrti 1993. godine.

Nets honoring Drazen Petrovic tonight. “He is forever a Net.”



His mother is also here tonight, and collectibles have been handed out to fans. pic.twitter.com/dzSjU3QVXI