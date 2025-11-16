Dres 'vatrenog' na aukciji u Hamburgu dostigao cijenu od 10.000 eura, a još može rasti

Luka Vušković (18) briljira u Bundesligi te je protiv Farskih Otoka zaradio i start od prve minute u svojoj drugoj utakmici za A reprezentaciju Hrvatske. Igrač Tottenhama, na posudbi u HSV-u, jedan je od najtalentiranijih mladih stopera na svijetu i trebao bi biti budućnost Hrvatske. U HSV-u igra jako dobro, a navijači ga obožavaju. Dokaz tome je i aukcija dresova HSV-a na kojoj je dres Luke Vuškovića dosegao najveću cifru.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Naime, HSV je u utakmici protiv Borussije Dortmund (1-1), u 10. kolu njemačke lige, nosio posebne dresove na kojima je bio natpis inicijative "Mi protiv raka - prevencija može spasiti živote." Nakon utakmice, dresovi su stavljeni na aukciju, a sav prihod od dresova ide kampanji "yeswecan!cer", koja potiče mlade ljude na cijepljenje protiv HPV-a. Prekrasna gesta njemačkog prvoligaša.

Najveću cijenu dosegao je dres upravo Luke Vuškovića. Dok neki dresovi nisu došli no do 1000 eura, dres hrvatskog reprezentativca došao je do skoro 10.000 eura što je uvjerljivo najviše od ponuđenih dresova. Ponude se mogu poslati do 23. studenog. Vuškovića još očekuje dvoboj protiv Crne Gore u dresu Hrvatske, a onda se vraća obavezama u Bundesligi. Na kraju sezone će se vratiti u Tottenham, a u Londonu zadovoljno trljaju ruke kad vide kako se razvija njihov talent.