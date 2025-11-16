Obavijesti

HRVATSKI DIJAMANT

Dres 'vatrenog' na aukciji u Hamburgu dostigao cijenu od 10.000 eura, a još može rasti

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

HSV je organizirao aukciju dresova u sklopu akcije u kojoj ukazuju na borbu protiv raka. Dresove su igrači nosili protiv Borussije Dortmund, a Vuškovićev je dosegao najveću cifru

Luka Vušković (18) briljira u Bundesligi te je protiv Farskih Otoka zaradio i start od prve minute u svojoj drugoj utakmici za A reprezentaciju Hrvatske. Igrač Tottenhama, na posudbi u HSV-u, jedan je od najtalentiranijih mladih stopera na svijetu i trebao bi biti budućnost Hrvatske. U HSV-u igra jako dobro, a navijači ga obožavaju. Dokaz tome je i aukcija dresova HSV-a na kojoj je dres Luke Vuškovića dosegao najveću cifru.

GER, Hamburger SV vs. Borussia Dortmund, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 10, Saison 2025/2026, 08.11.2025
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Naime, HSV je u utakmici protiv Borussije Dortmund (1-1), u 10. kolu njemačke lige, nosio posebne dresove na kojima je bio natpis inicijative "Mi protiv raka - prevencija može spasiti živote." Nakon utakmice, dresovi su stavljeni na aukciju, a sav prihod od dresova ide kampanji "yeswecan!cer", koja potiče mlade ljude na cijepljenje protiv HPV-a. Prekrasna gesta njemačkog prvoligaša.

Najveću cijenu dosegao je dres upravo Luke Vuškovića. Dok neki dresovi nisu došli no do 1000 eura, dres hrvatskog reprezentativca došao je do skoro 10.000 eura što je uvjerljivo najviše od ponuđenih dresova. Ponude se mogu poslati do 23. studenog. Vuškovića još očekuje dvoboj protiv Crne Gore u dresu Hrvatske, a onda se vraća obavezama u Bundesligi. Na kraju sezone će se vratiti u Tottenham, a u Londonu zadovoljno trljaju ruke kad vide kako se razvija njihov talent.

