Drmićev prvi intervju u dresu Dinama: Najavio velike stvari pa poslao poruku navijačima

Navijači Dinama sanjali su ubojitog napadača i killera koji će predvoditi klub u novom napadu na grupnu fazu Lige prvaka. Sezona je tek završila, igrači su na odmoru, a Dinamo je pripremio strašno pojačanje pred početak nove sezone. Od sljedeće sezone u dresu Dinama golove će zabijati drugi topnik HNL-a!

Josip Drmić od danas je i službeno član hrvatskog prvaka. Ugovor je potpisao na dvije godine uz mogućnost produljenja na još jednu godinu, a njegova leđa krasit će broj 18, koji je nosio i u Rijeci.

Modri su tako dobili strašno pojačanje za novu sezonu u kojoj će se boriti za plasman u Ligu prvaka, pokušati još jednom obraniti naslov prvaka te vratiti Rabuzinovo sunce pod svoje vlasništvo. Drmić je prošle sezone bio drugi strijelac HNL-a s 21 golom, a ukupno je za Rijeku u 55 utakmica zabio 32 gola. Od sada će zabijati na radost navijača Dinama.

- Jako pozitivan prvi dojam. Sve je baš organizirano. Sviđa mi se sve, prvi dojmovi su odlični. Ali dosta toga me još čeka. Igrao sam protiv Dinama, pratio sam ih, analizirao sam ih. Volio sam igrati protiv njih jer sam znao koliko je to veliki klub, kolika je to jačina i kvaliteta. Pokazali su da mogu na jako dobrom nivou igrati u Europi. Sada ću biti dio toga, mogu sudjelovati u tome, jako se radujem i želim da što prije sve počne i da se uklopim - rekao je Drmić (29) po potpisu za Dinamo.

Navijači hrvatskog prvaka već su imali priliku uvjeriti se u njegovu klasu. Bio je strah i trepet za obranu 'modrih'. Zabio im je četiri gola u pet utakmica.

Svjestan je da će očekivanja u Dinamu biti velika.

- Očekivanja će biti velika, kao i pritisak. Što će biti, ne mogu obećati. Ja ću se maksimalno potruditi. Svi pričaju o tim golovima i očekivanjima. Meni je važno da se što prije uklopim, da upoznam trenera i ekipu, filozofiju igre. Da se sve posloži kako treba, da mi kao ekipa budemo uspješni. Ove individualne stvari dođu s vremenom i to će se pokazati kroz igru i moj angažman. To je timski sport. Mi zajedno moram osvajati i pobjeđivati, tko će dati gol, to nije toliko bitno - kazao je Drmić.

Prošle sezone borio se s Rijekom za naslov prvaka i Kup, a sada će to sve imati priliku osvojiti s 'modrima'. Netom završena sezona HNL-a je po mnogima bila jedna od najzanimljivijih u povijesti.

- Meni je to bila prva sezona pa ne mogu reći kako je bilo prije, a kako sada. Znam da su drugi govorili da dugo nije bilo tako zanimljivo, čak četiri ekipe borile su se za naslov. Ja sam s Rijekom bio u utrci za naslov, išlo nam je dobro, ali poslije se to razbilo i vidjelo se tko je favorit. Nadam se da će i ove sezone biti zanimljivo, da navijači mogu gledati lijep i dobar nogomet. Da se HNL digne na još veću razinu. Ja mislim da će se to u budućnosti još više pokazati. Da mladi i dobri igrači u HNL-u mogu igrati na jednom visokom nivou.

Već 9. srpnja Dinamo će se boriti za prvi trofej u sezoni. Na Maksimiru će igrati Superkup protiv Hajduka, a čekaju ih i kvalifikacije za Ligu prvaka, HNL, Kup...

- Želje su velike i visoke. Taj pritisak je isto tu. Ali ja sam tip koji želi osvajati ciljeve, prvo mali koraci pa velike želje. To pustiti na stranu. Napravi svoj posao, radi što god moraš. Napravi to dajući sto posto od sebe. Na svakoj utakmici, na svakom treningu - rekao je bivši švicarski reprezentativac.

Dinamo je u prethodnim sezonama ostavio veliki trag u Europi.

- Pratio sam Dinamo u europskim natjecanjima, vidio sam da su mogu konkurirati najvećim europskim klubovima u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Imaju kvalitetu i da žele igrati na takvom nivou. To je cilj, to je želja, to je i nama sada želja. Dokazali su se u prošlosti, ali treba novu budućnost pisati. Napraviti neko izvanredno iznenađenje u Europi. Postoji dosta prostora za napredak - kazao je Drmić.

I za kraj je poslao poruku navijačima Dinama.

- Oni su uvijek važni, oni nas nose, zbog njih igramo i dajemo sve od sebe. Oni su 12. igrač, vjetar u leđa, naša jačina i motivacija. Htio bih da nas podržavaju u svakoj utakmici i da smo kao jedno. Da idemo svi zajedno i da budemo uspješni - zaključio je novi napadač 'modrih'.

