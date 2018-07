'Drougi namraju num nič...': U Bednji pjesmom slave Kramu

Kao podršku hrvatskom nogometnom reprezentativcu Andreju Kramariću, koji danas igra u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, popularni Kavaliri napisali su tekst navijačke pjesme na bednjanskom, javlja Zagorje International.

Naime, Kramarić je, iako je rođen u Zagrebu, mnogo vremena u svom djetinjstvu i mladosti provodio u Bednji, s obzirom na to da su mu oba roditelja rođena ondje. Bednjančane je posebno razveselio kada je na svom Instagram profilu objavio fotografiju snimljenu po završetku utakmice, na kojoj drži hrvatsku zastavu s natpisom “Bednja”, uz opis: “Hrvatska! Bednja! Ponos! Finale! Stižemo” I sada je zaista u finalu, a da je cijela Bednja uz njega, dokazuje i činjenica da su popularni Kavaliri napisali navijačku pjesmu posvećenu “bedljuinskom ftiču Andreju Krumoriču”.

Tekst donosimo u nastavku (pokušajte odgonetnuti što piše...):

Si su raklji do sma moulji

I do duljeke namrama

Kije get no nos sa pestovil

S kyufri dime išel ja.

Zdaj sauki rot bi beil hervot

Pebrautil z brotem sa ja brot

Si ped janu zostovu

Čeljanu bielu i plovu.

Ref:

Rouka, rouka si zdaj v zrauk

Ne verhu svieto steji znauk,

Hervotska deržova

Drougi namraju num nič

Dek bedljuinski tuj ja ftič

Andrej Krumorič.

Rouka, rouka si zdaj v zrauk

Ne verhu svieto steji znauk

Hervotska deržova

Zostova ped numi sa

Jygenj v sercu nejsi nja

Noša “VATRENA”.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.