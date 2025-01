Druga pobjeda Dallasa nakon pet poraza u nizu, Rocketsi do pobjede petu utakmicu zaredom

U NBA ligi odigrano je sedam utakmica, a zbog požara je odgođena ona između Los Angeles Lakersa i Charlotte Hornetsa. Cleveland Cavaliers su sinoć upisali 12. pobjedu zaredom svladavši kod kuće sa 132-126 Toronto Raptorse. Darius Garland postigao je 40 koševa za Cavalierse, koji su u trećoj četvrtini zaostajali 12 koševa. Evan Mobley iz Clevelanda dodao je 21 koš uz 11 skokova i šest asistencija. Scottie Barnes predvodio je Raptorse s 24 poena, 10 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte. Chris Boucher ga je pratio s 23 poena i 12 skokova.

Dallas Mavericks su kod kuće sa 117-111 nadigrali Portland Trail Blazerse, ostvarivši tako drugu pobjedu zaredom nakon niza od pet poraza. Najbolji strijelac u pobjedi bio je Jaden Hardy koji je je ušao u igru s klupe i zabio rekord sezone od 25 koševa. P.J. Washington ubacio je 23 koša uz 14 skokova i tri ukradene lopte, a Dereck Lively II 21 dodavši tome 16 i tri blokade za Maverickse. Shaedon Sharpe i Anfernee Simons su zabili svaki po 22 koševa za Portland, koji je vodio gotovo cijelu utakmicu prije nego je natjecanje prije kasnog kolapsa.Dallas je zaostajao 10 koševa četiri i pola minute prije kraja, a onda je zabio 16 uzastopnih poena i poveo 112-109, što je bila tek njegova druga prednost u utakmici. Grimes je do kraja dodao tricu i slobodno bacanje, a Dinwiddie dva slobodna za pobjedu.

Foto: Jerome Miron

Houston Rockets su upisali petu uzastopnu pobjedu u gostima svladavši domaće Memphis Grizzlies sa 119-115. Najzaslužniji za pobjedu bio je Alperen Sengun s 32 ubačaja, 14 skokova i pet asistencija, dok je Jalen Green dodao 27 koševa, a Fred VanVleet 22. Kod Grizzliesa je bio najbolji Ja Morant s 27 koševa, a Jaren Jackson Jr. je ubacio 21 koš uz osam skokova. Memphis je imao šut iz igre 50 posto, ali je to poništilo 20 izgubljenih lopti, što je Houston pretvorio u 31 poen.

Miami Heat je slavio u Salt Lake Cityju svladavši domaći Utah Jazz sa 97-92, a do pobjede ga je vodio Tyler Herro s 23 koša. Jaime Jaquez Jr. je dodao je 20 poena za Miami. Lauri Markkanen i Collin Sexton zabili su svaki po 23 koša za Jazz, koji su izgubili drugi put zaredom. Utah je nadoknadio zaostatak od 11 koševa u trećoj četvrtini, ali je na kraju izgubio deveti put zaredom u Delta Centeru.

Phoenix Sunsi su kod kuće bili bolji od Atlanta Hawksa sa 123-115, a Bradley Beal postigao je rekordnih 25 poena s klupe. Grayson Allen i Kevin Durant dodali su po 23 poena za Sunse, koji su dobili drugu utakmicu u tri pokušaja. Phoenixov Devin Booker skupio je 20 poena i 12 asistencija. Trae Young predvodio je Atlantu s 21 poenom i sedam asistencija, Bogdan Bogdanović ubacio je 17 poena, a Dyson Daniels 13 dok su Hawksi svoje gostovanje završili s omjerom 2-4.

Foto: Bill Streicher

Golden State Warriors su na gostovanju pobijedili Detroit Pistonse sa 107-104. Buddy Hield postigao je 19 koševa, Stephen Curry je dodao 17 poena, 10 skokova i šest asistencija za Golden State koji je prekinuo niz od dva poraza. Cade Cunningham je imao 32 poena i osam asistencija, a Malik Beasley je zabio 21 poen za Detroit kojem je prekinut niz od pet pobjeda. Nakon zaostatka od 18 sredinom zadnje četvrtine, Detroit je došao na 98-102 minutu i 21 sekundu prije kraja. Schroeder podiže na 104-98 za Golden nakon čega Cunningham zabija dva slobodna za Pistonse, a Beasley zakucavanjem 23 sekunde do kraja smanjuje razliku na 102-104. Curry je pogodio dva slobodna bacanja s preostalih 14,6 sekundi za vodstvo Warriorsa od 106-102, a zatim je Cunningham realizirao samo jedno bacanje od dva 11,1 sekundu do kraja. Na Guiju Santosu napravljen je faul i on zabija samo jedno slobodno bacanje za Golden State 9,6 sekunde do kraja za vodstvo 107-103. Nakon toga je na Cunninghamu napravljen prekršaj i on realizira samo jedno bacanje za rezultat 107-104.

Minnesota Timberwolves su sa 104-89 bili bolji od domaćih Orlando Magica, a do slavlja ih je predvodio Julius Randle s 23 poena i 10 skokova. Anthony Edwards je dodao 21 poen i sedam asistencija za treću uzastopnu pobjedu Timberwolvesa. Najbolji kod Orlanda bio je Goga Bitadze s 15 poena i osam skokova, a Caleb Houstan 14 poena. Kentavious Caldwell-Pope ubacio je 13 poena, a Cole Anthony dodao je 12 za Magic, koji je šutirao samo 25 posto za tri poena. Orlando je izgubio četiri od posljednjih pet domaćih utakmica.