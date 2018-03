Druga strana Rogera Federera: U žaru borbe opsovao je suca?!

U nedjelju je odigrano finale Indian Wellsa u kojem je Argentinac Juan Martin Del Potro nakon dva sata i 45 minuta borbe savladao sjajnog Švicarca Rogera Federera i osvojio prvi naslov iz serije "Masters 1000". U fantastičnom finalu Argentinac je pobijedio prvog tenisača svijeta i branitelja naslova sa 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2).

U tom meču, osim pomalo neočekivanog rezultata, Federer je pokazao i drugu stranu na koju nismo baš navikli. Švicarac je tijekom meča nekoliko puta pokazivao iznimnu nervozu i sukobio se sa sucem, a najžešće je bilo na kraju drugog seta.

Roger je u tie-breaku drugog seta počeo slaviti povratak u meč, ali je sudac prihvatio Del Potrov "challenge" kojeg je on uputio sa zakašnjenjem. Švicarca je to izrazito naljutilo pa je krenuo tražiti objašnjenje od suca.

Kada je napokon osvojio set, Federer se vidno isfrustriran okrenuo prema sucu i izgovorio svašta, a na Twitteru prenose kako mu je u jednom trenutku rekao da odj***.

MASSIVE performance from @rogerfederer to take the second set 7-6(8)!



