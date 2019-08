Drugi poraz odbojkašica u tri utakmice, Nizozemke bolje

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u svom je trećem nastupu u skupini C na Europskom prvenstvu u Budimpešti doživjela drugi poraz izgubivši od favorizirane Nizozemske sa 0-3 (16-25, 18-25, 23-25).

Hrvatske igračice su protiv najjače reprezentacije u skupini odigrale prilično loše na prijemu servisa čime su si uvelike umanjile izglede za povoljan ishod.

U prvom setu Hrvatska je držala rezultatski priključak do 10-9 za Nizozemsku, a onda su loš prijem i loša igra u obrani omogućile Nizozemkama da malo-pomalo povećavaju prednost do konačnih 25-16.

Već početkom drugog seta Nizozemska je stvorila značajnu prednost povevši sa 6-2 te stalno držale vodstvo od tri do šest poena sve do 21-18. No, Hrvatska nije uspjela kod tog rezultata zakomplicirati set već je Nizozemska s četiri uzastopna poena stigla do uvjerljivih 25-18.

Treći je set protekao u izjednačenoj igri, Hrvatska je imala prednost od 11-10, ali je zatim Nizozemska s pet uzastopnih poena, od kojih su četiri stigla na servis Koolhaas, preuzela kontrolu rezultata. Naše igračice se nisu predale, kao u prva dva seta, ali nisu uspjele osvojiti niti počasni set.

Nakon tri odigrana susreta Nizozemska je suvereno na čelu skupine s maksimalnih devet bodova, dok je Hrvatska s omjerom pobjeda i poraza 1-2 treća s četiri boda.

U utorak će Hrvatska od 20:30 sati igrati važan dvoboj protiv Rumunjske, koja je trenutačno druga na ljestvici sa omjerom 2-1 i šest bodova. (eg)