Drugi remi zaredom, ali nema drame! Gavri ne ide pa ne ide

Ivica Ivušić briljantno je obranio prilike Marija Gavranovića i Kevine Theophilea-Catherinea, Dominik Livaković jednako tako prilike Mirka Marića i Tomislava Šorše. Golmani su, dakle, u Gradskom vrtu bili glavne face. Zbog njih je derbi završio 0-0.

Dominik Livaković bio je daleko najbolji dinamovac u Slavoniji. Doista je u sjajnoj formi na početku sezone.

Dani Olmo ostao je u Zagrebu, dobio je odmor prije Ferencvaroša, a u odnosu na utakmicu s Mađarima, Nenad Bjelica je na travnjak poslao deset novih dinamovaca.

Ono što ga može brinuti je svakako forma Marija Gavranovića. Ne ide ga, pa ne ide. U Osijeku je promašio zicer, a on takve prilike zabija kao od šale kad je u formi. No ove sezone to baš i nije slučaj. Ovo mu je bila šesta utakmica ove sezone i odigrao je preko 300 minuta no još ne zna za gol.

Velika vijest za Bjelicu i navijače Dinama je povratak Emira Dilavera i Kevina Theophilea-Catherinea. Napokon je standardni stoperski par zaigrao zajedno ove sezone, to vjerojatno znači i da će početi utakmicu u Budimpešti. S Dilaverom je to ipak drugi Dinamo, on je uz Ademija lider ove momčadi. Sad je Veliki Blek napokon potpuno spreman.

Dinamo je nakon serije pobjeda na početku sezone, remizirao i drugi put zaredom, ali nema razloga za dramu nakon ovog osječkog remija. Istina, domaćini su bili bliži pobjedi, ali utorak je puno važniji, treba biti pravi protiv Fradija. Inače, Ferencvaroš je odgodio i svoju drugu utakmicu na početku mađarskog prvenstva ove sezone. Oni su potpuno podređeni trećem pretkolu Lige prvaka. Zagrepčani nemaju takav luksuz, ali Bjelica je i sam istaknuo kako mu treba utakmica u Osijeku.