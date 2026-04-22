IZLET KROZ DALMACIJU

Drviš i Aspinall posjetili Poljud: Hrvatska me je oduševila! Ljudi su dragi i zasigurno ću se vratiti

Piše Ivan Kužela,
Foto: Stipe Drviš/Facebook

UFC prvak Tom Aspinall uživa s legendom hrvatskog boksa i trenerom Stipom Drvišem u Dalmaciji! Uz njega, posjetio je slapove Krke, kušao janjetinu u Radučiću i primio dres Hajduka na Poljudu te bio na Peristilu

Aktualni UFC-ov prvak teške kategorije, Englez Tom Aspinall, ovih dana boravi u Splitu, no njegov posjet nadišao je okvire uobičajenih sportskih gostovanja. Glavni "krivac" za to je njegov domaćin, bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš, koji je ujedno i jedan od ključnih ljudi u Aspinallovom trenerskom timu. Iako je službeni povod dolaska sudjelovanje na Split Sports Festivalu, Drviš se pobrinuo da britanski borac doživi Dalmaciju na najbolji mogući način.

Dalmatinska turneja pod Drviševom palicom

Boravak u Hrvatskoj za Aspinalla nije bio sveden samo na konferencijske dvorane i panele. Drviš je svog prijatelja i pulena proveo kroz neke od najljepših dijelova Dalmacije. Zajedno su posjetili Nacionalni park Krka, otok Visovac i Skradinski buk, gdje su engleskog prvaka posebno oduševili slapovi. Turneja je imala i nezaobilaznu gastronomsku postaju u Radučiću, gdje je Aspinall kušao nadaleko poznatu janjetinu.

Tridesetjednogodišnji borac nije krio oduševljenje viđenim, a dojmove je podijelio i s javnošću.

​- Hrvatska me oduševila, priroda je nevjerojatna, a ljudi izuzetno gostoljubivi. Sigurno ću se vratiti - poručio je Aspinall.

Poseban doček u srcu Splita

Kao što i priliči sportskoj metropoli, Split je UFC-ovoj zvijezdi priredio doček za pamćenje. Aspinall je u srijedu ujutro posjetio Poljud, gdje ga je primila uprava Hajduka. Tom prigodom uručen mu je i prigodan poklon, dres "bilih" s brojem jedan, a događaju je prisustvovao i proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić.

Nakon poljudske "ljepotice", engleski se borac uputio prema srcu grada. Točno u podne, na carskom Peristilu dočekala ga je i svečano pozdravila Dioklecijanova straža, prizor koji je zaokružio poseban tretman koji je teškaški prvak dobio u gradu pod Marjanom.

Više od prijateljstva

Odnosi Stipe Drviša i Toma Aspinalla sežu dublje od samog prijateljstva. Njihova suradnja započela je na preporuku najboljeg hrvatskog teškaša Ante Delije, s kojim Aspinall često trenira. Drviš je ubrzo postao Aspinallov trener boksa i kondicije, a koliko se dobro slažu, svjedoče i brojne snimke s treninga koje borci dijele na društvenim mrežama. Bivši svjetski boksački prvak pun je hvale za svog učenika.

​- Tom je jako dobar borac, najbolji na svijetu, i drago mi je što radimo zajedno na boksu. Nevjerojatno je brz i eksplozivan za ovu težinu - izjavio je Drviš.

Svoje znanje i iskustvo podijelit će i na Split Sports Festivalu, gdje će zajedno s kickboksačkom zvijezdom Antonijem Plazibatom i UFC-ovim producentom Marinom Škifićem sudjelovati na panelu "Izvan oktogona", pružajući publici jedinstven uvid u svijet vrhunskog borilačkog sporta.

*uz korištenje AI-ja.

