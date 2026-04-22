Drviš i Aspinall posjetili Poljud: Hrvatska me je oduševila! Ljudi su dragi i zasigurno ću se vratiti

Aktualni UFC-ov prvak teške kategorije, Englez Tom Aspinall, ovih dana boravi u Splitu, no njegov posjet nadišao je okvire uobičajenih sportskih gostovanja. Glavni "krivac" za to je njegov domaćin, bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš, koji je ujedno i jedan od ključnih ljudi u Aspinallovom trenerskom timu. Iako je službeni povod dolaska sudjelovanje na Split Sports Festivalu, Drviš se pobrinuo da britanski borac doživi Dalmaciju na najbolji mogući način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Delija slavi pobjedu u UFC debiju

Dalmatinska turneja pod Drviševom palicom

Boravak u Hrvatskoj za Aspinalla nije bio sveden samo na konferencijske dvorane i panele. Drviš je svog prijatelja i pulena proveo kroz neke od najljepših dijelova Dalmacije. Zajedno su posjetili Nacionalni park Krka, otok Visovac i Skradinski buk, gdje su engleskog prvaka posebno oduševili slapovi. Turneja je imala i nezaobilaznu gastronomsku postaju u Radučiću, gdje je Aspinall kušao nadaleko poznatu janjetinu.

Foto: Stipe Drviš/Facebook

Tridesetjednogodišnji borac nije krio oduševljenje viđenim, a dojmove je podijelio i s javnošću.

​- Hrvatska me oduševila, priroda je nevjerojatna, a ljudi izuzetno gostoljubivi. Sigurno ću se vratiti - poručio je Aspinall.

Poseban doček u srcu Splita

Kao što i priliči sportskoj metropoli, Split je UFC-ovoj zvijezdi priredio doček za pamćenje. Aspinall je u srijedu ujutro posjetio Poljud, gdje ga je primila uprava Hajduka. Tom prigodom uručen mu je i prigodan poklon, dres "bilih" s brojem jedan, a događaju je prisustvovao i proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić.

Foto: Stipe Drviš/Facebook

Nakon poljudske "ljepotice", engleski se borac uputio prema srcu grada. Točno u podne, na carskom Peristilu dočekala ga je i svečano pozdravila Dioklecijanova straža, prizor koji je zaokružio poseban tretman koji je teškaški prvak dobio u gradu pod Marjanom.

Više od prijateljstva

Odnosi Stipe Drviša i Toma Aspinalla sežu dublje od samog prijateljstva. Njihova suradnja započela je na preporuku najboljeg hrvatskog teškaša Ante Delije, s kojim Aspinall često trenira. Drviš je ubrzo postao Aspinallov trener boksa i kondicije, a koliko se dobro slažu, svjedoče i brojne snimke s treninga koje borci dijele na društvenim mrežama. Bivši svjetski boksački prvak pun je hvale za svog učenika.

Foto: Stipe Drviš/Facebook

​- Tom je jako dobar borac, najbolji na svijetu, i drago mi je što radimo zajedno na boksu. Nevjerojatno je brz i eksplozivan za ovu težinu - izjavio je Drviš.

Svoje znanje i iskustvo podijelit će i na Split Sports Festivalu, gdje će zajedno s kickboksačkom zvijezdom Antonijem Plazibatom i UFC-ovim producentom Marinom Škifićem sudjelovati na panelu "Izvan oktogona", pružajući publici jedinstven uvid u svijet vrhunskog borilačkog sporta.

*uz korištenje AI-ja.