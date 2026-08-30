Državni vrh čestitao Hrgoviću: 'Veličanstven i povijesni uspjeh'

Vlada Republike Hrvatske je na svom X profilu čestitala boksaču Filipu Hrgoviću, koji je kasno sinoć u Londonu osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF verziji.

POGLEDAJTE GALERIJU BORBE:

"Filip Hrgović večeras je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka IBF verzije. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su i ovu borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu", piše na službenom X profilu vlade.

Filip Hrgović večeras je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka @IBFUSBAboxing u teškoj kategoriji 🥊🏆! Upornost, karakter i snaga @Filip_Hrgovic obilježili su i ovu borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu… pic.twitter.com/7kRYW1N8vx — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) August 29, 2026

I predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković čestitao je Filipu Hrgoviću na osvojenom naslovu svjetskog boksačkog prvaka.

"U dramatičnoj i iznimno zahtjevnoj borbi pokazali ste izuzetno boksačko umijeće, ali i ono što vrhunske sportaše čini istinskim šampionima – izvanrednu fizičku i mentalnu pripremljenost, golemu upornost, vjeru u sebe i nepokolebljivu odlučnost da ne odustanete ni kada je najteže. Boreći se protiv iznimno talentiranog Mosesa Itaume prošli ste i kroz teške trenutke, no unatoč pritisku ostali ustrajni u svojoj nakani da svima pokažete da ste upravo Vi sljedeći svjetski prvak. Vaša glad za pobjedom bila je snažnija od svih protivnikovih udaraca, a upravo su Vaša izdržljivost, karakter i iskustvo u konačnici prelomili borbu u Vašu korist. Vaš uspjeh na ponos je cijeloj Hrvatskoj i još je jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi", stoji u poruci Gordana Jandrokovića.

"Čestitke od srca sjajnom Filipu Hrgoviću — prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka International Boxing Federationa u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na ovaj veličanstven i povijesni sportski uspjeh!", napisao je Andrej Plenković.

Oglasio se i predsjednik Zoran Milanović.

"Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu! Izborio je, u pravom smislu te riječi, status novog IBF-ovog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i time, kako je i sam rekao, prodrmao svijet boksa. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i, može se reći, boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovom terenu, kao gostujući boksač u londonskom ringu. Najvećom pobjedom u karijeri i svojim prvim naslovom svjetskog prvaka, Filip Hrgović je dokazao ne samo boksačku snagu nego i karakter sportaša koji nikada ne odustaje od cilja! Svaka mu čast i još jednom čestitam od srca!", napisao je.

Hrgoviću su, između ostalih, čestitali i GNK Dinamo Zagreb, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez te brojni vrhunski hrvatski sportaši među kojima se ističu Luka Modrić, Željko Mavrović, Ante Delija, Roberto Soldić, Ivan Rakitić, Barbara Matić, braća Sinkovići i mnog drugi.