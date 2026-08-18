Dubrovnik dobio prvi teren za pickleball, najbrže rastući sport

Jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu stigao je i na dubrovački Babin kuk. Pickleball klub 002 otvorio je šest premium terena, a svi koji žele isprobati ovaj sve popularniji sport do 22. Kolovoza 2026. mogu to učiniti potpuno besplatno.

Nakon Zagreba i Splita, Klub 002 svoju je priču tako nastavio i u Dubrovniku, a cilj je pickleball približiti što većem broju ljudi bez obzira na dob, kondiciju ili prethodno sportsko iskustvo. Svečano otvorenje održano je u ponedjeljak 17. kolovoza, uz demonstracijske mečeve koji su pokazali zašto ovaj sport posljednjih godina privlači toliku pažnju. U posebnom meču zaigrali su prvak Austrije Stefan Grubmuller i viceprvak Zagreba Hrvoje Radić, dok su jake ženske snage, Ana Marija Banić i Ana Larsen odigrale mixed meč. Otvorenju su se pridružili brojni gosti i ljubitelji sporta, među kojima i prošlogodišnja Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović.

Foto: Privatni albu

Ako ste posljednjih godina primijetili da se pickleball sve češće spominje, razlog je jednostavan, ovaj sport nezaustavljivo raste. Prije samo dvije godine u Hrvatskoj je bilo pet pickleball terena u dva grada. Danas ih je 58 u 11 gradova Lijepe naše. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je pickleball posebno popularan, sport danas igra više od 35 milijuna ljudi. A što je zapravo pickleball? Najjednostavnije ga je opisati kao kombinaciju tenisa, badmintona i stolnog tenisa. Igra se manjim reketom i laganom plastičnom šupljom lopticom, na terenu koji je manji od teniskog. Može se igrati jedan na jedan, no najčešće se igra u parovima.

Ono što ga posebno izdvaja jest činjenica da je riječ o sportu koji zaista mogu igrati gotovo svi. U Zagrebu tako pickleball igraju i djeca već od tri godine, dok najstarija igračica tamošnje zajednice ima čak 84 godine. Raspon generacija koje se susreću na terenu možda najbolje govori koliko je ovaj sport pristupačan. Ne morate biti iskusan sportaš da biste nakon nekoliko minuta mogli 'razmijeniti' prve udarce, ali istovremeno postoji dovoljno prostora za ozbiljan trening, napredovanje i natjecanje. Zato pickleball jednako lako okuplja djecu i mlade, rekreativce, obitelji, bivše sportaše i starije generacije. Osim što je fizički aktivan, vrlo je društven što je jedan od razloga zbog kojih se pickleball zajednice diljem svijeta razvijaju tako brzo.

Priča o Klubu 002 počela je u Zagrebu 2024. godine, kada su Natko Petrišić i Mislav Acman otvorili prvi pickleball centar u Hrvatskoj. Interes je vrlo brzo nadmašio očekivanja, a zagrebačka zajednica danas broji gotovo 2.000 igrača. Nakon Zagreba uslijedio je Split. Pickleball klub 002 Split otvoren je prošle godine i sa svojih 12 terena postao je najveći pickleball centar u Europi. Sada je na red došao Dubrovnik.

- Kada smo prije dvije godine otvorili prvi Klub 002 u Zagrebu, vjerovali smo da pickleball u Hrvatskoj ima veliki potencijal. Ono što se dogodilo nakon toga potvrdilo je da je interes puno veći nego što smo očekivali. Danas imamo centre u tri grada i pickleball zajednica u Hrvatskoj raste iz dana u dan. Dubrovnik je prirodan nastavak te priče i želimo da ovaj centar bude mjesto na koje će dolaziti i lokalni igrači i gosti Grada - rekao je Natko Petrišić, predsjednik Kluba 002.

Foto: Privatni albu

Pickleball klub 002 Dubrovnik nalazi se u Ulici Iva Dulčića 34, na Babinom kuku, na parkingu kraj hotela Valamar Lacroma. Za razliku od brojnih sezonskih sportskih sadržaja, novi centar bit će otvoren tijekom cijele godine, svakoga dana od 6 do 24 sata. Na šest terena moguće je rezervirati termin za igru, a u ponudi su i treninzi, open play termini te ljetne škole. Ne morate imati ni vlastitu opremu. Rekete i loptice moguće je unajmiti na lokaciji, a igračima su na raspolaganju i svlačionica, sanitarni čvor te parking.