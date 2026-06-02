Dugave slave veliki jubilej: Šest dana sporta, koncerata, navijanja i humanitarne priče

Dugave će od 17. do 22. lipnja ponovno živjeti za sport, glazbu i zajedništvo. Jubilarno deseto izdanje manifestacije Dani Dugava donosi bogat program, brojne turnire, koncerte, gastronomsku ponudu i humanitarnu akciju za Stipendiju Nikola Pokrivač.

Manifestacija je prije deset godina krenula kao skromni rukometni turnir, a u međuvremenu je prerasla u jedno od najpoznatijih kvartovskih događanja u Novom Zagrebu. Svake godine okuplja stotine sudionika i tisuće posjetitelja, a organizatori za 2026. najavljuju najveće i najuzbudljivije izdanje dosad.

Sport će i ove godine biti u središtu programa. Sudionici će se natjecati u rukometu, nogometu, košarci, stolnom tenisu, beli i drugim sportovima, a jubilarno izdanje prvi će put donijeti i natjecanje u pikadu. Tako će Dani Dugava dobiti i prvog pobjednika Dugave kupa u sportu koji iz godine u godinu okuplja sve više natjecatelja i navijača.

Uz sportski dio, posjetitelje očekuje i glazbeni program. U subotu, 20. lipnja, nastupit će Andrea Šušnjara, dok će dan kasnije, u nedjelju, 21. lipnja, atmosferu podići bend Gea. Organizatori vjeruju da će upravo ta dva koncerta dodatno obilježiti slavljeničko izdanje manifestacije.

Poseban trenutak dogodit će se u srijedu, 17. lipnja, kada će posjetitelji na velikom LED ekranu moći pratiti utakmicu Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Dugave će se toga dana pretvoriti u veliko navijačko središte, a organizatori očekuju da će kvart biti obojen u kockice i da će posjetitelji zajedno stvoriti jednu od najboljih navijačkih atmosfera u gradu.

Dani Dugava i ove će godine ponuditi bogat gastronomski program. Posjetitelji će moći uživati u domaćim i regionalnim specijalitetima, a središnje mjesto ponovno će zauzeti vol na ražnju, tradicionalni simbol manifestacije koji već godinama privlači velik broj posjetitelja.

Ovogodišnje izdanje imat će i snažnu humanitarnu dimenziju. Dani Dugava uključili su se u inicijativu Zaklade Nema predaje, u sklopu koje kvartovski turniri diljem Zagreba prikupljaju sredstva za Stipendiju Nikola Pokrivač. Zaklada će tom stipendijom pomagati talentiranim mladim sportašima iz manjih i ruralnih sredina u Hrvatskoj.

Humanitarni program obuhvatit će Pub kviz, Paint & Gin radionicu, prodaju službenih majica te dobrovoljne priloge koje će posjetitelji moći ostaviti u kutijama na prostoru manifestacije. Sav prikupljeni prihod organizatori će usmjeriti za stipendiju.

Jubilarni Dani Dugava tako će od 17. do 22. lipnja spojiti sport, glazbu, gastronomiju, navijanje i humanitarnu priču. Dugave će šest dana slaviti deset godina manifestacije koja je iz lokalnog turnira izrasla u događaj koji okuplja cijeli kvart, ali i brojne posjetitelje iz drugih dijelova Zagreba.