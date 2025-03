Dugoočekivani revanš ipak će se dogoditi! Miran Fabjan pristao boriti se protiv Aleksandra Ilića

Sve je spremno za jedan od najiščekivanijih revanša u povijesti FNC-a! Miran "Slo-Rocky" Fabjan (39, 6-3) napokon je prihvatio ponovni okršaj s Aleksandrom "Joker" Ilićem (36, 15-7). Prošle godine Fabjan je tehničkim nokautom u zagrebačkoj Areni savladao srpskog borca, a od tada je Ilić više puta tražio priliku za revanš koju je Fabjan sve dosad odbijao.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Posjetili smo Aleksandra Jokera Ilića na treningu! Joker | Video: 24sata/pixsell

No sada dolazi do velikog preokreta! Prije nego što ponovno uđu u oktagon, dvojica boraca će odmjeriti snage kao treneri u drugoj sezoni borilačkog reality showa "Fight of Nations" (FON). Vodit će svoje timove mladih boraca, a potom će konačno riješiti račune u borilištu. Podsjetimo, u prvoj sezoni showa treneri su bili Vaso “Psycho” Bakočević (35, 44-24) i Filip “Nitro” Pejić (32, 16-9-2), a njihov je međusobni okršaj u pulskoj Areni završio kontroverznom pobjedom Crnogorca zbog Pejićevog ilegalnog udarca.

Fabjan je najavio revanš u svom prepoznatljivom stilu:

"Poklonit ću mu pobjedu. Snimit ćemo FON, razbit ću ga, a prije završetka borbe ću se dignuti, pogledati sudiju i tapkati. Ilke, tako ćeš napokon pobijediti u MMA borbi poslije ne znam koliko godina. Pogledat ću te, nasmijati ti se na podu dok budeš krvav, nemoćan, a zatim ću tapkati i zapljeskati", poručio je.

Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Iako datum borbe još nije službeno potvrđen, spekulira se da bi se mogla održati u rujnu u pulskoj Areni. Prije toga, Fabjana očekuje izazov u Ljubljani, gdje će se 12. travnja u dvorani Stožice suočiti s iskusnim poljskim borcem Michalom Kitom (44, 22-15). Nakon tog meča, najavio je još veće ambicije, želi izazvati najveću FNC zvijezdu i bivšeg PFL prvaka Antu "Walking Trouble" Deliju (34, 24-6).

Jedno je sigurno - Fabjan ne planira stati, a borilački fanovi s nestrpljenjem očekuju što će se sljedeće dogoditi!