Dule, gdje ćeš više s trofejima? Duvnjak i Kiel osvojili EHF Kup

Nakon Nike Kovača još jedan Hrvat proslavio je u Njemačkoj naslov, ali to je njemu već postala rutina. Domagoj Duvnjak i Kiel osvojili su Kup EHF, rang ispod Lige prvaka, nakon što su u finalu srušili prošlogodišnje osvajače i mrske rivale Fuchse Berlin 26-22 na završnom turniru u njihovoj Sparkassen Areni, što im je prvi naslov u ovome natjecanju nakon 15 godina.

Bio je to pravi hrvatski dvoboj, Dule na jednoj strani, Mandalinić i Gojun na drugoj dok su suci bili Hrvati Dalibor Jurinović i Marko Mrvica. Duvnjak je još jednom pokazao da je u izvanrednoj formi, ozljede su napokon iza njega i uhvatio je kontinuitet koji mu je falio još od 2018. godine kada se mučio s koljenom. Ovo je bila fantastična sezona za njega i Kiel, nedavno su osvojili i njemački kup, a on je kao kapetan dobio tu privilegiju da prvi podigne pehar, no on je to prepustio treneru Gislasonu.

VIDEO SLAVLJA POGLEDAJTE OVDJE.

Izgledao je u finalu svježe, odmorno i superiorno, a na kraju je utrpao rivalima tri gola, razigravao i izluđivao njihove obrambene specijalce, a među njima i Jakova Gojuna koji također nije pronašao način da zaustavi svog bivšeg suigrača iz reprezentacije. Najbolji kod Kiela bio je odlični Šveđanin Ekberg sa sedam golova, dok je kod Füchsea najuspješniji bio Elisson sa šest komada, a Stipe Mandalinić zabio je jedan gol.

Duvnjaku je ovo peti trofej s Kielom. Ove sezone osvajao je i njemački kup kao i 2017. godine, Bundesligu su pokorili 2015. godine, dok im je njemački superkup pripao dva puta. S HSV-om je osvajao Ligu prvaka, Bundesligu, njemački kup. a tu su i titule iz hrvatskih natjecanja sa Zagrebom. Osim klupskih trofeja, osvojio je s hrvatskom rukometnom reprezentacijom s dva srebra i dvije bronce na europskim prvenstvima, srebro i broncu na svjetskim prvenstvima te broncu na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Dule bi ubrzo mogao razmisliti o novoj sobi ili kupnji nove vitrine jer pravo je pitanje gdje će staviti sve te silne trofeje i medalje.

On je u HSV stigao 2009. godine iz Zagreba (2006-2009), tamo se zadržao do 2014. godine kada je prešao u jedan od najveći rukometni klub svih vremena, Kiel.