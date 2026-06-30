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NOGOMETNA GROZNICA

Dunja od 1986. skuplja sličice: 'Stalno sam tražila Livakovića'

Piše 24sata,
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Dunja od 1986. skuplja sličice: 'Stalno sam tražila Livakovića'
Foto: HRT
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Njezina ljubav ne završava na sličicama, nogomet prati toliko predano da bi joj pozavidjeli i profesionalni statističari

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Mnogi misle da je skupljanje nogometnih sličica rezervirano samo za djecu, no 82-godišnja Dunja Štefan pokazuje da to nije istina, piše HRT. Umirovljena knjigovotkinja predano prati svaku nogometnu utakmicu, ali i popunjava svaki nogometni album.

Dok se njezini vršnjaci bave pletenjem, slikanjem ili kuhanjem, ova 82-godišnjakinja ipak je odabrala nesvakidašnji hobi. Od Svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. ne propušta nijednu utakmicu, nijedan album. 

 -  Zadnja sličica mi je bio Livaković, stalno sam tražila tko ima Livakovića - govori Dunja.

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Albume je, kaže, bilo gotovo nemoguće popuniti dok nije otkrila udrugu sakupljača sličica. Ondje dobije sve što joj nedostaje i riješi se svih duplikata.

- Kupila sam posljednje izdanje za ovo svjetsko prvenstvo, u ta četiri "boksa" imala sam 500 i nešto duplih sličica, a oko 300 sam skupila. Potrošila sam 208 eura na četiri "boksa" - otkrila je.

Njezina ljubav ne završava na sličicama, nogomet prati toliko predano da bi joj pozavidjeli i profesionalni statističari. Od sastava, strijelaca do zamjena, sve upisuje u svoju vrijednu arhivu.

- Godine 1986. moj stariji sin bio je u bolnici, imao je 16 godina, bilo je svjetsko prvenstvo i molio me da mu zapisujem rezultate. Od tada svake godine sam sve više i više pisala. Udovica sam od 1994. i unuci su odrasli, više me nitko nije trebao pa sam se prebacila na evidenciju svjetskih prvenstava - kaže Dunja.

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