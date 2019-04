Duvnjak: Červar nas posebno priprema za ambijent u Srbiji

Dobro sam, zdrav sam. Ove sezone je u redu s ozljedom. Nisam još ni jednu utakmicu propustio. Nadam se da će tako ostati.

Dobre su to vijesti kad stižu od Domagoja Duvnjaka (31), pogotovo kad su Cindrić i Horvat otpali zbog ozljeda, a već dugo nema Marića, Pavlovića...

Hrvatska rukometna reprezentacija u Osijeku je, u srijedu putuje u Beograd, gdje će u četvrtak igrati kvalifikacijsku utakmicu za EP protiv Srbije. Duvnjak se priključio došavši iz Đakova, a igrači su se smjestili u Hotelu Osijek i u utorak prije podne održali dvosatni trening u dvorani Gradski vrt.

Nju su svaki puta do sada, u ranijim gostovanjima, popunili do zadnjeg mjesta, no ovoga je puta trening bio zatvoren za javnost. Lijep dan omogućio je našim reprezentativcima da se, nakon treniniga, malo guštaju na podnevnoj kavi uz Dravu prije ručka

- Spreman sam za utakmice. Naravno da je tempo ubitačan, kao i uvijek, to je tako kod nas. Trener me ne štedi niti ja to očekujem. Imali smo za vikend dvije utakmice, sad nas čekaju dvije protiv Srbije... - kaže Duvnjak i dodaje:

- Moje je pravilo da ako sam zdrav i spreman, uvijek ću se odazvati reprezentaciji i nije mi nikada palo na pamet da trenera tražim da me poštedi zbog umora ili ozljede.

Duvnjak je u reprezentaciji već 12 godina i jedino zbog čega žali je što nije osvojio zlato.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nadam se da ćemo se uspjeti kvalificirati na Olimpijske igre u Tokiju i da ću možda tamo osvojiti zlato. Što nam Bog da. Doduše, imamo velikih problema s ozljedama, nismo kompletni, ali se nadam da ćemo jednom svi uspjeti ostati zdravi pa da odigramo jedan pravi turnir. Što se mene tiče, pokušavat ću doći do zlata do kad god izbornik i Savez budu smatrali da sam ja za reprezentaciju - rekao je Duvnjak.

Na pitanje koga vidi kao svoga nasljednika, nije imao odgovor.

- Ne bih izdvajao nikoga. Mogu samo reći da imamo stvarno jako puno talenata, potencijala, da se hrvatski rukomet ne treba brinuti za budućnost. Ti mladi dečki trebaju samo nastaviti raditi, paziti da ih zaobiđu ozlijede i hrvatski će rukomet uvijek biti pri vrhu.

U predviđanjima je također bio oprezan.

- Slijede nam dvije teške utakmice. Beograd u četvrtak, gdje nas čeka užarena atmosfera, ali te sve okolnosti moramo staviti sa strane i igrati najbolje što možemo. Mi smo u dobroj situaciji: imamo četiri boda iz dvije utakmice i trebaju nam još četiri. Nitko sretniji od nas ako ih dobijemo ovaj tjedan - kaže Duvnjak i dodaje kako je izbornik Lino Červar posebnu pažnju posvetio činjenici da će reprezentaciju u Beogradu dočekati velik broj navijača koji neće biti osobito prijateljski raspoloženi.

- Meni to neće biti prvi puta. Igrao sam 2012. u Srbiji u polufinalu EP-a, izgubili smo, ali tada sam stekao veliko iskustvo što se tiče tribina. Nadam se da će dečki biti spremni suočiti se s tim jer nije lako igrati pred takvom publikom. Mi stariji igrači smo tu da im pomognemo i vjerujem da će biti OK - zaključio je Duvnjak i otišao uživati u sunčanom danu na Dravi i kratkom predahu između utakmica.