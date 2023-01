Duvnjak i 'kauboji' po prvu pobjedu na SP-u: Gdje gledati

Oni najgorljiviji optimisti vjerovali su kako je prošlo Svjetsko prvenstvo bilo samo loš turnir i da Hrvatska ima dovoljno kvalitete i klase da se bori za medalje. No, ta nada trajala je svega jedan dan. Egipćani su nas razmontirali i vratili u realnost.

Nakon teškog poraza u prvom kolu SP-a, hrvatski rukometaši danas od 20.30 traže prvu pobjedu protiv SAD-a i Hrvata Domagoja Sršena. Amerikanci su se vratili na SP nakon 22 godine, prije dva dana pobijedili su Maroko, što im je prva pobjeda u povijesti. I bez obzira na trenutno stanje naše reprezentacije i blijedu predstavu protiv Egipta, Kauboji su puno kvalitetniji u odnosu na SAD i naša pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. Koeficijent na Hrvatsku je 1.01, na Amerikance 23.

Protiv Amerikanaca posljednji i jedini put igrali smo 2001. godine kada smo slavili 41-12, što nam je do danas ostala najveća pobjeda u povijesti reprezentacije.

Prijenos susreta je na RTL-u, a ovako ga je najavio izbornik Hrvoje Horvat. Naravno, osvrnuvši se prvo na Egipat.

- Kako smo spavali? Kao što je bila i utakmica - loše. Nismo se baš naspavali. Teško se isključiti nakon ovakve utakmice. Nije bilo lako ni ugodno. Bit će sigurno promjena za SAD. Imamo tu još dva igrača koje smo poveli, sada još ne mogu biti konkretan po tom pitanju. Mi moramo gledati sebe, moramo razbistriti glave nakon ovoga. SAD je dobio prvu utakmicu, na tim su krilima i pozitivno gledaju na SP. Što sad? Ništa, idemo sad dobiti prvu utakmicu u Jonkopingu uopće i na ovom SP, pa ići dalje i čekati priliku ako se ukaže - rekao je Horvat.

Glavni cilj naše reprezentacije je plasman u četvrtfinale, koje donosi kvalifikacije za Olimpijske igre. No, već sada se to čini teškom misijom. Moramo pobijediti SAD i Maroko pa potom u drugom krugu vrlo vjerojatno Tunis, Bahrein i aktualnog svjetskog prvaka Dansku. Obzirom na naše stanje, ovo posljednje se čini nemogućim. No, sjetimo se samo čuda iz Krakova iz 2016. godine. U sportu je sve moguće.

