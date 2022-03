Duvnjak: Imamo dobar miks starih i mladih, vratio sam se

Domagoj Duvnjak (33), kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, potvrdio je kako u dobrom raspoloženju prolaze pripreme koje reprezentacija ovih dana obavlja u Varaždinu.

- Osjećaj je fenomenalan u reprezentaciji. Nažalost, u siječnju nisam bio spreman i nisam mogao pomoći momčadi, ali sada je sve u redu. Leđa su dobro, korona virusa više nema i vratio sam se u reprezentaciju kao i neki drugi stariji igrači. S ovim mladima koji su se pokazali stvarno u dobrom svjetlu na Euru mislim da imamo jako dobar miks starih i mladih. Siguran sam da će sve to dobro izgledati u budućnosti - rekao je Duvnjak.

Izbornih Hrvoje Horvat na popis je stavio 22 igrača, a u prvom redu su Igor Karačić i Marin Šego. Tu su i Musa i Marić koji nisu bili u prvotnom planu za Euro, a uz Šegu su prednost ispred Pešića i Šunjića dobili mladi Mandić i Kuzmanović.

Najbolji hrvatski rukometaš osvrnuo se na ono što je u ovom trenutku primarno za hrvatsku reprezentaciju.

- Lijepo treniramo i dobro radimo. Pripremamo se na kvalitetan način za sve što nam slijedi u travnju. Pogotovo radimo na obrani i svakim danom to izgleda sve bolje. Radimo na sitnicama koje odlučuju utakmice i sve pokušavamo maksimalno dotjerati. Pogledat ćemo i po prvi puta video o Finskoj koja je za mene, moram priznati, nepoznanica. No, dobro ćemo se pripremiti i favoriti smo u travnju, u tim susretima. Svjetsko prvenstvo? To je naravno veliki cilj pogotovo jer nismo bili pravi na posljednja dva natjecanja i od toga ne bježimo. Isto tako, na Svjetskom prvenstvu se odlučuje o putnicima za Olimpijske igre. Nadam se da ćemo ostati zdravi i bit ćemo spremni za pravi rezultat - zaključio je Duvnjak.

Hrvatska 13. travnja igra u gostima protiv Finske, a tri dana kasnije na domaćem terenu u Varaždinu.