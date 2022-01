Očekivali smo ga i čekali raširenih ruku. Nadali smo se da će nas povesti prema novoj europskoj medalji, ali nažalost, ispriječio se korona virus, a uz to i ozljeda leđa.

Hrvatska je na Europsko prvenstvo došla bez kapetana i najboljeg igrača Domagoja Duvnjaka, a kada ti takva klasa fali, jasno je da su ti šanse za medalju bitno smanjene. Od polufinala smo se oprostili porazom od Danske, a naš Dule je i taj susret gledao iz Njemačke.

Nakon što je drugi put prebolio koronu otišao je u Njemačku na terapije s nadom kako će se ipak uspjeti oporaviti te pomoći Hrvatskoj u završnici Eura. Nažalost, što zbog korona virusa koji nas je poharao, što zbog njegovog izostanka, nismo se uspjeli plasirati u polufinale pa naš kapetan neće istrčati na parket na ovome prvenstvu.

Ipak, sve je pomno pratio, analizirao, komentirao. I uz sve te brojne probleme koje su pogodile našu reprezentaciju, iskočile su i neke pozitivne stvari. Jedna od njih je definitivno sjajni Tin Lučin. Na prvenstvo je došao upravo kao zamjena za Duvnjaka i postao naš ponajbolji igrač. Zabio je 26 golova, upisao 18 asistencija i pokazao da je igrač za budućnost. Oduševio nas je sve, a i našeg Duleta.

- Tin Lučin je fenomenalan. Tako mlad igrač, igra obranu i napad, može srednjeg, lijevog vanjskog, može u obrani peticu, četvorku. Kompletan igrač, treba mu čestitati na ovome turniru. Oduševilo me što je ostao na zemlji, jednostavno je skroman i ja se nadam da će ga zdravlje poslužiti i da će nastaviti igrati dobro u klubu jer je on igrač za budućnost - biranim riječima pričao je Duvnjak o Lučinu za RTL.

Domagoju su 33 godine, tijelo je sve istrošenije, ozljede sve učestalije, ali za svoju Hrvatsku će igrati dok god to bude mogao. No, koliko god se pribojavali toga, jednom će morati i on oprostiti se od reprezentacije. A kada se to i dogodi, upravo je Tin taj koji bi trebao preuzeti palicu od njega. I kod njega se primijeti olakšanje jer je Hrvatska dobila fenomenalnog igrača za budućnost. A kada jedan Duvnjak kaže da jedva čeka trenirati i igrati s tobom, onda je više nego jasno koliko vrijediš.

- Da ga ne uspoređujem s nekim, on je Tin Lučin i to će biti njegova karijera. Nadam se da ćemo igrati zajedno i da ćemo trenirati zajedno. Ja sam tu, dokle god budem mogao, dokle god me budu treneri trebali. Presretan sam što smo dobili jednog Tina Lučina za hrvatsku budućnost - zaključio je Duvnjak.