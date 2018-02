Duvnjak se vratio na parket, ali Kiel se već oprostio od naslova

Domagoj Duvnjak igrat će samo u obrani, moramo ga polako vraćati u sastav, ništa nećemo riskirati.

Najavio je to trener Kiela Alfred Gislason uoči gostovanja 'zebri' kod Hannovera i - pogazio svoje riječi. Uostalom, kao i mnogo puta do sada. Duvnjak je igrao obranu, napad, vukao kontru, zabijao, razigravao, igrao i u paru s drugim srednjim vanjskim, Zarabecom... Pošteda? Nema šanse, barem ne kad pitate Gislasona. On o tome zna samo pričati...

No ništa mu nije pomoglo. Zabio je Duvnjak tri gola do kraja utakmice te imao jednu asistenciju, a Hannover je pobijedio u uzbudljivoj završnici 28-27 i gurnuo Kiel u velike probleme.

Nakon 22. kola 'zebre' su na šestom mjestu, šest bodova iza vodećeg Hannovera te pet iza drugoplasiranog Löwena koji ima dvije utakmice manje. Naslov prvaka više nikom nije ni na kraj pameti, ali u Kielu se sada više ne priča ni o drugom mjestu. Ispred njih su i Magdeburg, Flensburg, Füchse, a opasno iza pritišću Melsungen i Leipzig...

Naslov prvaka osvojiti neće, ispali su iz kupa također od Brozovićeva Hannovera, u Ligi prvaka su autsajderi i bit će ovo sezona iz noćne more za Kiel. A glavni krivci sjede na trenerskim klupama i u uredima iznad parketa...