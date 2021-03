Izbornik Hrvoje Horvat nije ni gledao dramatičnu utakmicu Portugala i Francuske (29-28) u čijoj smo završnici bili koju desetinku daleko od Olimpijskih igara (i nepriznatog gola Valentina Portea).

Igrači su je, pak, proživljavali kao i brojni navijači. I u rane jutarnje sate na zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman. Prije svih, kapetan Domagoj Duvnjak.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska je ostala bez Olimpijskih igara u Tokiju

- Šokantno, definitivno. Pratili smo, gledali smo. Jednostavno, nadali smo se da će Francuska pobijediti. Pogotovo kad su vodili 28-25. Nažalost, to se nije dogodilo. Mislim da je jednostavno sport takav - rekao je Dule, koji nespjeh ne vidi tako tragično:

- Ovom prilikom bih čestitao Portugalu koji je vjerojatno zasluženo prošao dalje. Mi smo odigrali dobar turnir, ne možemo sebi ništa zamjeriti i to je ono najbitnije. Nažalost, sreća nije ovaj put bila na našoj strani, ali nadam se da u budućnosti hoće.

Ne brine za budućnost.

- Uvjeren sam u to, mislim da smo pokazali to i na ovom turniru. Mislim da smo imali najjači turnir kvalifikacija. S četiri boda smo ispali, ali odigrali smo dobar turnir od prve utakmice s Francuskom, gdje smo kontrolirali rezultat do 45. minute pa nam se dogodila crna rupa u kojoj smo izgubili četiri razlike - rekao je pa dodao:

- Druga utakmica s Portugalom, gubili smo šest razlike, vratili se i pobijedili. To je definitivno pokazatelj kako možemo. Jučerašnja utakmica je bila odlična, pobijedili smo Tunis, ali nije bilo dovoljno. Ali za budućnost hrvatskog rukometa ne treba brinuti.

Kako dalje?

- Uspijevamo preživjeti, to je naš posao. Pogotovo kad se igra za hrvatsku reprezentaciju. Odigrali smo tri utakmice u tri dana, više nismo mladi, ali odigrali smo stvarno na vrhunskom nivou. Već danas letimo za klubove, u srijedu su prve utakmice. Tako je kako je, naporno je, ali ne možeš ništa napraviti. To tako shvatiš. Svaki put veselimo se novim utakmicama, pogotovo s reprezentacijom.

Poruka za navijače?

- Volimo vas. Jednostavno, vi ste naš osmi igrač, bez vas ne možemo. To se pokazalo bezbroj puta, pogotovo u Egiptu, gdje niste bili. I na ovom turniru, gdje opet niste bili, ali to su takve situacije. Ne možemo utjecati na to. Ali nadam se da ćemo se zajedno radovati već u siječnju, na Europskom prvenstvu - zaključio je Duvnjak.

Igor Karačić nije imao riječi utjehe.

- Vruće su glave, moramo prespavati ovo. Nismo se nadali neodlasku na Olimpijske igre. Ali što je, tu je. Izbornik i stručni stožer su na potezu da vidimo što ćemo i kako dalje. Treba se izvući iz ovoga. Jedino mogu biti ponosan na sve dečke, kako su odradili cijeli ovaj turnir. Puno je igrača došlo takvi kakvi su i bili, pomoći reprezentaciji. Dali smo sve od sebe, na kraju se dogodilo to što se dogodilo i, stvarno, velika šteta - rekao je.

Rukomet svake godine nudi novo veliko natjecanje, pa iako nas neće biti na Igrama prvi put od 2000., već u siječnju slijedi prilika za iskupljenje na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj.

- Pokazali smo milijun puta da imamo karakter i srce, da volimo igrati za reprezentaciju, ali ovo su ipak Olimpijske igre, nisu svake godine. Ostat će žal, ali imamo i drugu ispred sebe. Dat ćemo sve od sebe. Mi stariji ćemo pokušati pomoći koliko može. Jest žal, ali ne treba puno kukati. Idemo u nove pobjede, idemo naći najbolji recept. Pružiti punu podršku našem izborniku, svim našim dečkima i zajedno kročiti u nove pobjede - kaže Kara.

Željko Musa također gleda pozitivno.

- Dali smo sve od sebe. Tri utakmice koje su pokazale da možemo puno, ali i da moramo puno raditi na sebi. Sigurno možemo bolje, to je evidentno. Ima tu i mladosti koja će se u budućnosti pokazati. Svakom igraču ovo je bio san, nismo uspjeli, ali ne trebamo tonuti. Trebamo gledati u budućnost, znam da je svijetla. Ima puno mladih igrača koji će doprinijeti budućnosti i napraviti nešto. Nažalost, tako se odvilo. Ispali smo, ali Bože dragi, treba glavu gore, gledati pozitivno - rekao je.

Je li ovo kraj jedne generacije?

- Nema tu kraja, hrvatska reprezentacija traje desetljećima. Dolaze mladi, ostaju stari, mi ćemo uvijek biti jaki. Sad nismo uspjeli... Tri utakmice dali smo sve od sebe. Možda smo u nekim periodima bili loši, većinom smo bili dobri. Borili smo se i nije to kraj generacije, nego početak nove. Mladost će preuzeti odgovornost. Naravno da je to neuspjeh, nismo se kvalificirali na Olimpijske igre, ali je i poticaj za budućnost - zaključio je Musa.