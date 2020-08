Duvnjakov Kiel u gostima kod Veszprema za oproštaj Šterbika

<p>Mađarski <strong>Veszprem </strong>potvrdio je na svojim službenim stranicama kako će im u goste doći prvaci njemačke. Naime, legende mađarskog kluba i rukometa općenito: <strong>Laszlo Nagy, Arpad Šterbik, Momir Ilić i Nandor Fazekas</strong> 30. kolovoza će igrati svoju zadnju utakmicu, a klub im je odlučio napraviti pravu, svečanu, oproštajnu utakmicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Srebrni Duvnjak</strong></p><p>- Nakon nekoliko mjeseci dogovaranja, objavljujemo da Kiel dolazi - kratko su napisali na svojim stranicama.</p><p>Naravno, bude li to bez gledatelja, a kako za sada stvari stoje neće ih biti, automatski to neće biti ona prava atmosfera kakvu takvi rukometni asevi zaslužuju, no i dolazak njemačkog prvaka koji je trenutno doista 'dream team' svjetskog rukometa, nije loša zamjena. </p><p>Osim toga, klub je naveo da će i ostali igrači koji su napustili klub na kraju prošle sezone, poput Mirsada Terzića, Boruta Mačkovšeka, Pavela Paczkowskog i Dragana Gajića, moći također doći na oproštaj.</p><p>Kielu će to biti jedna od dvije pripremne utakmice van Njemačke (prije toga će ići u Graz), a potom s Flensburgom igraju Superkup, a 1. listopada počinje Bundesliga kakvu do sada nikada nismo gledali.</p><p>Osim toga, još prije nego što stara Liga prvaka završi, u rujnu kreće nova. Liga prvaka igrat će se srijedom i četvrtkom, počevši od 16. rujna, a kraj grupne faze planiran je 4. ožujka. U četvrtfinale idu prva dva kluba iz svake skupine, oni od trećeg do šestog igraju osminu finala, a zadnja dva završavaju natjecanje. Kiel s <strong>Domagojem Duvnjakom,</strong> dolazi prvo u Arenu Zagreb igrati protiv Vorijevih izabranika 17. rujna. </p>