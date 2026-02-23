Obavijesti

Dva Dinamova lica u dva dijela: Prvo za opći potop i u Genku, nastavak vratio vjeru u čudo

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a

Ako dinamovci u Genku zaigraju kao u prvom dijelu varaždinske utakmice, ne piše im se dobro. No, ako se u Belgiji pojavi "onaj" Dinamo iz nastavka utakmice, sve je onda moguće...

Koliko vrijedi današnji Dinamo? Što zapravo može ova momčad? E, s takvim su nas pitanjima poslije visoke pobjede u Varaždinu zasuli navijači Dinama. I doista, svi se nakon jedne od čudnijih ovosezonskih utakmica "modrih" s pravom pitaju, koja je Dinamova realnost? Blijedo i negledljivo izdanje iz prvog poluvremena ili fantastična i dojmljiva predstava iz nastavka utakmice.

