Toplo-hladna forma još uvijek ne napušta Bojana Bogdanovića. Nakon najbolje utakmice u sezoni i 28 koševa San Antoniju Bogdanović je kod Brooklyna bio u drugoj krajnosti, onoj u kojoj se muči sa šutom i realizacijom. Brooklyn je bez Kevina Duranta, koji zbog izolacije odrađuje četiri utakmice stanke, razbio Bogdanovića i društvo iz Salt Lake Cityja, Irving je već u prvoj četvrtini bio na 18 koševa, Brooklyn na 35-14, što je do kraja samo raslo i naraslo do 130-96 uz Irvingovih 29. Bogdanović se uklopio u slabo kolektivno izdanje s četiri koša (2/7), tek je Mitchell bio iznad prosjeka momčadi s 31 košem.

- Nismo bili spremni za njihov pritisak. Moramo riješiti tko i što uopće želimo biti - kritičan je prema momčadi bio Mitchell.

Kritike mogu dijeliti i u LA Clippersima jer su izgubili od San Antonija kod kuće 113-116 ne iskoristivši dobru večer Kawhija Leonarda koji je stao na 30 koševa. Nisu Clippersi imali Paula Georgea, ali jesu dobre Ibaku (21) i Beverlyja (20), no sve to nije bilo dovoljno za najmlađu momčad Spursa otkako je Gregg Popovich trener (25,5 prosjek godina), ali zato tricaški rekordnu. Spursi su s 20 trica izjednačili rekord franšize bez obzira što su dvije najveće zvijezde Aldridge i DeRozan ostali na kombiniranih 20 koševa, no zato je uz Millsa koji je zabio osam trica i 27 koševa povukao Murray s 21 košem. Ivica Zubac ostao je tek na dva za 19 minuta igre uz osam skokova, dok je Luka Šamanić ostao u civilu.

LA Lakersi drugi su put u tri dana sredili Memphis, sada (94-92) puno teže nego u nedjelju. Stoga su malo više morali povući LeBron James i Anthony Davis, što i jesu s kombinirana 52 koša. Nikola Jokić ponovno je dominirao i s 35 koševa sredio Minnesotu u Denverovo ime 123-116, dok ni 50 zajedničkih koševa Lillarda i McColluma nije pomoglo Portlandu protiv Chicaga (108-111) koji je dobio četvrtu od zadnjih pet...