Dva iznenađenja u Kupu: Nexe se provukao, Sesvete ispale, drugoligaš ide na završnicu!

Zagreb, Nexe, Gorica i Ribola Kaštela igrat će na Festivalu rukometa u Poreču od 21. do 24. svibnja. Dva očekivana ishoda i dva iznenađenja vidjeli smo u četvrtfinalnim utakmicama Kupa Hrvatske. Sesvete su u Jelkovcu dočekale Goricu, ali bez Zlatka Raužana, s načetim Svržnjakom, Tomićem... i gosti su iskoristili sesvetske probleme iako su u zadnjih pet minuta ispustili četiri gola razlike. Baković je s 13. golom izjednačio u zadnjim sekundama, a nakon raspucavanja sedmeraca Gorica je prošla u polufinale s 38-37, uz 14 obrana Marina Sorića i "osmice" Marka Karaule i Marka Grubišića. Svržnjak je ispao tragičar Sesveta.

Goričani će za vikend imati šansu i izbaciti Sesvećane iz finalne serije prvenstva Hrvatske sa Zagrebom, čemu se najviše nada Nexe, koji je imao težak i zahtjevan posao u Poreču. U izjednačenoj utakmici (34-36) Našičani su u završnici izbjegli pljusku uoči dolaska Kiela u utorak u četvrtfinalu Europske lige. Ivan Barbić završio je sa sedam od sedam, Teo Popović 11 za Poreč.

Drugoligaš Ribola Kaštela iskoristila je ždrijeb i domaći teren i izbacila prvoligaša i favorita na papiru, vinkovačku Spačvu. I tu je dramu odlučilo raspucavanje sedmeraca, Kaštelani su bili mirniji (30-28), uz 10 golova Marka Vukmana.

Najlakši posao imao je Zagreb, još i u Kutiji šibica, pobijedivši Zamet 46-32. Utakmica je dobro došla Davoru Gavriću (11 golova) za proljetno buđenje.

Kod rukometašica jedno iznenađenje. Podravka je prva odradila posao protiv Sesveta (42-22), a priključili su joj se Lokomotiva s 48-18 protiv Rudara, Sinj koji je izbacio favoriziranu Dalmatinku s 33-31 te Bjelovar koji je slavio u Virovitici s 33-20.

Četvrtfinale Kupa, rukometaši:

Ribola Kaštela - Spačva 30-28 (sedmerci)

Sesvete - Gorica 37-38 (sedmerci)

Poreč - Nexe 34-36

Zagreb - Zamet 46-32

Četvrtfinale Kupa, rukometašice:

Lokomotiva - Rudar 48-18

Sinj - Dalmatinka 33-31

Podravka - Sesvete 42-22

Virovitica - Bjelovar 20-33