Dva Žalgirisa čekaju Dinamo i Hajduk: Iza istog imena krije se veliko litavsko rivalstvo

Ždrijeb europskih natjecanja donio je hrvatskim klubovima litavske protivnike i jednu veliku nedoumicu. Dinamo će u kvalifikacijama za Ligu prvaka igrati protiv Kauno Žalgirisa, dok će Hajduk u Konferencijskoj ligi snage odmjeriti sa Žalgirisom iz Vilniusa. Dva kluba, isto ime, ali potpuno različite povijesti, identiteti i priče. Ime "Žalgiris" u Litvi je svetinja, simbol nacionalnog ponosa koji seže stoljećima u prošlost, no u nogometnom svijetu danas predstavlja jedno od najneobičnijih rivalstava, ukorijenjeno u borbi između tradicije i modernog projekta, te vječnog natjecanja dvaju najvećih litavskih gradova.

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Žalgiris iz Vilniusa: Div iz prijestolnice kojeg su spasili navijači

Kada se u Litvi spomene nogometni klub Žalgiris, prva asocijacija za većinu je upravo klub iz glavnog grada, Vilniusa. Osnovan davne 1947. godine, FK Žalgiris Vilnius je kulturna i sportska institucija, najtrofejniji i najpoznatiji nogometni kolektiv u zemlji. Njihovo ime, koje nose od 1962. godine, ima duboko patriotsko značenje. Ono potječe od Bitke kod Žalgirisa (poznatije kao Bitka kod Grunwalda) iz 1410., ključne pobjede u litavskoj povijesti što u prijevodu znači 'Zelena šuma', i simbolizira ustrajnost i pobjednički duh.

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Najveći uspjeh u sovjetskoj eri ostvarili su 1987. godine, kada je momčad sastavljena isključivo od domaćih igrača poput Arminasa Narbekovasa i Valdasa Ivanauskasa osvojila brončanu medalju u iznimno jakoj prvoj ligi SSSR-a. Nakon neovisnosti Litve, Žalgiris je nastavio dominirati domaćim natjecanjima, osvojivši rekordnih jedanaest naslova prvaka i četrnaest trofeja u kupu.

Ipak, put nije uvijek bio posut uspjesima. Kulminacija financijskih problema dogodila se 2008. godine, kada je tadašnji vlasnik uhićen u Moskvi. Klub je ostao bez novca, licence i izbačen je iz prve lige. U trenutku kada se činilo da će se slavni klub ugasiti, dogodilo se čudo. Navijačka skupina "Pietų IV" ("Južna tribina 4") preuzela je stvar u svoje ruke. Osnovali su novi pravni subjekt, sačuvali ime i povijest kluba te pronašli igrače i trenere spremne raditi za ideju. Bio je to doslovno spas u posljednji čas. Krenuli su iz druge lige i vrlo brzo se vratili na vrh, potvrdivši status dominantne sile. Kruna novog uspona stigla je u sezoni 2022./2023., kada su postali prvi litavski klub u povijesti koji se plasirao u grupnu fazu nekog Uefinog natjecanja, igravši u Konferencijskoj ligi.

Kauno Žalgiris: Mladi izazivač s moćnim košarkaškim pedigreom

Priča o drugom Žalgirisu, onom iz Kaunasa, potpuno je drugačija. Osnovan je tek 2004. godine kao nogometni klub Spyris i svoje je prve godine proveo u najnižim rangovima litavskog nogometa. Ključni trenutak dogodio se 2015., kada je klub, u želji da oživi nogomet u Kaunasu, sklopio partnerstvo s najsvetijim sportskim imenom u gradu i državi - košarkaškim klubom Žalgiris. Početkom 2016. godine nogometni klub i službeno je preuzeo ime Kauno Žalgiris.

Ovaj potez izazvao je pravu buru. Žalgiris iz Vilniusa podnio je službenu žalbu Nogometnom savezu Litve, tvrdeći da dva kluba ne mogu nositi isto ime. Pravna bitka trajala je dvije godine i na kraju je presuđena u korist kluba iz Kaunasa. Njihov identitet neraskidivo je vezan za košarkaškog giganta. Vlasnici kluba su poznata košarkaška imena, poput generalnog direktora Eurolige Pauliusa Motiejūnasa i legende litavske košarke Mantasa Kalnietisa, koji obnaša funkciju predsjednika. Trener je od ove sezone i Željko Sopić koji je u kartkom vremenu posao apsolutni miljenih navijača.

Naslonjen na moćni brend i stabilnu financijsku strukturu, Kauno Žalgiris je brzo rastao. U posljednjih nekoliko godina postali su ozbiljan konkurent za vrh, a 2025. godine osvojili su i svoj prvi, povijesni naslov prvaka. Njihov uspjeh pratio je i ogroman porast interesa publike; prosječna posjećenost utakmica porasla je za gotovo 400 posto, a postavili su i rekord posjećenosti na jednoj utakmici u domaćim natjecanjima baltičkih zemalja.

Jedno ime koje dijeli dva najveća grada

Rivalstvo između Vilniusa i Kaunasa je povijesno, kulturno i sportsko. Vilnius je glavni grad, dok je Kaunas "privremena prijestolnica" i srce litavske košarke, sporta koji u toj zemlji ima status religije. Košarkaški Žalgiris, s legendama poput Arvydasa Sabonisa, pobjedama nad moćnim moskovskim CSKA osamdesetih koje su imale i političku težinu, te titulom prvaka Europe 1999. godine, predstavlja više od kluba. On je simbol otpora i nacionalnog ponosa. Nogometni klub iz Kaunasa je preuzimanjem imena postao dio te priče.

S druge strane, Žalgiris iz Vilniusa ponosi se svojom desetljećima dugom, isključivo nogometnom tradicijom. Dok se jedni pozivaju na povijest nogometnog terena, drugi crpe snagu iz najjačeg sportskog brenda u državi. Stoga, dvoboji Dinama i Hajduka s litavskim klubovima neće biti samo sportski ispiti, već i sudar s dvije potpuno različite filozofije koje se bore za prevlast pod istim, slavnim imenom.

*Uz korištenje AI-ja