Šokirane su bile hrvatske juniorke i njihova izbornica Adriana Prosenjak nakon što su doznale kako im je EHF poništio pobjedu protiv Austrije (24-23) iz prvog kola Europskog prvenstva U-19.

No, nije ih to omelo. Termin nove utakmice bio je u 15 sati, igralo se posljednjih deset minuta, a naše rukometašice su i u reprizi pokazale da su bolje. Pobijedile su 23-21 i konačno, ovaj put bez ikakve prašine, potvrdile dva boda. Za to su im trebale dvije pobjede.

- Odradile smo nešto što nikad nismo, znači utakmica od 10 minuta u koju je stalo toliko emocija kao da smo igrale dva dana. Djevojke su reagirale odlično, drugi put zaslužena pobjeda protiv Austrije i idemo dalje, našoj sreći nema kraja. Sutra je Crna Gora - rekla je izbornica Prosenjak nakon još jedne pobjede nad Austrijom, a golmanica Lucija Blašković dodala:

- Bilo je napetih 10 minuta i dvije sekunde, ali uspjele smo se izboriti s dobrom obranom i velikim srcem za pobjedu.

Podsjetimo, Hrvatice su u četvrtak pobijedile Austriju golom Mije Brkić pet sekundi prije kraja, no problem je što suci i zapisnički stol nisu skužili da je naša rukometašica u tome trenutku imala već tri isključenja, što znači da nije smjela igrati. Odnosno, morala je dobiti crveni karton. To je promaknulo sucima, ali nije vodstvu Austrijskog rukometnog saveza. Odmah su se žalili EHF-u, koji je poništio pobjedu Hrvatske te naložio da se odigra posljednjih deset minuta utakmice.

Bio je to propust sudaca i zapisničkog stola. Delegat Načevski pokazao je da je to Miji drugo isključenje i mislila je da i dalje može igrati.

Bila je to sasvim neobična i čudna situacija koju rijetko viđamo u svijetu sporta. Hrvatice su morale pobijediti susret kojeg su već dobile. No, Europska rukometna organizacija je tako odlučila, one su se prilagodile, pokazale karakter i da ih ništa ne može omesti. Ovaj put su to još žešće proslavile znajući kako im ovaj trijumf više baš nitko ne može oduzeti.

Naše juniorke tako nakon dva kola imaju pobjedu i poraz (od Francuske), a u nedjelju će tražiti put ka četvrtfinalu Europskog prvenstva. To im može donijeti pobjeda nad Crnom Gorom.