Dvoboj Zorro osvetnika: Igrač Spursa na kapetana 'vatrenih'

Djed Spence, igrač Tottenhama zadobio je ozljedu u sudaru s napadačem Chelseaja Liamom Delapom i morao je nositi masku u njihovoj posljednjoj utakmici sezone protiv Evertona.

- Malo je neugodno, ali što je, tu je - rekao je Spence novinarima u ponedjeljak.

- Slomljena mi je čeljust pa je moram nositi tijekom cijelog turnira. To je nešto na što ću se morati naviknuti. Proći će tri mjeseca dok se potpuno ne zacijeli, tako da je to dugo vrijeme - dodao je.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Spence, koji je igrao do kraja utakmice protiv Chelseaja, rekao je da nije bio zabrinut da bi mogao biti izvan terena zbog ozljede.

- Bilo je bolno, ali srećom igram nogomet nogama, a ne čeljusti. Tako da sam bio dobro - dodao je 25-godišnjak.

Engleska otvara Svjetsko prvenstvo protiv Hrvatske u Dallasu 17. lipnja kada će na terenu osim Spencea zaštitnu masku nositi i kapetan Vatrenih Luka Modrić koji je prije mjesec i pol slomio jagodičnu kost.