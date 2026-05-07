IGOR I BORNA

Dvojica Hrvata u dva europska finala! Evo kad i gdje love titulu

Piše Josip Tolić,
Freiburg i Aston Villa se bore za povijesni trofej u Europskoj ligi! Igor Matanović blista i sanja Svjetsko prvenstvo. Borna Sosa u finalu Konferencijske lige s Crystal Palaceom

Bajkovita europska sezona Freiburga završit će u Istanbulu 20. svibnja, u finalu Europske lige! Najveći uspjeh petoplasiranog kluba Bundeslige prošle sezone potpisao je i hrvatski nogometni reprezentativac Igor Matanović, koji tako ima još jedan važan adut da se domogne završnog popisa putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. koji će izbornik Zlatko Dalić objaviti 18. svibnja. Dva od tri europska finala imat će i hrvatski začin, malo je nedostajalo da se na onom najzvučnijem, u Ligi prvaka 30. svibnja nađe i Josip Stanišić s Bayernom.

Freiburg je u uzvratu na svom terenu svladao Bragu 3-1 s dva gola Lukasa Küblera (19. i 72. minuta), i jednim Johana Manzambija iz 41., dok je gostima tanku nadu vratio Pau Victor u 79., a zapravo je već u šestoj ubio Mario Dorgeles kad je zaradio izravan crveni karton. Matanović je na terenu Europa-Park-Stadiona, koji eto ima europskog finalista, proveo svih 90 minuta. Pritom je u 15 utakmica zabio tri gola i jednom asistirao, ukupno je na 12 golova i tri asistencije u 48 utakmica.

Put Istanbula će i Aston Villa koja je u engleskom polufinalu nadoknadila gol zaostatka protiv Nottingham Foresta i razbila ga 4-0 uz dva gola Johna McGinna i po jednim Ollieja Watkinsa i Emiliana Buendije. Koliko će to biti velika utakmica za oba kluba najbolje govori podatak da Freiburg nema niti jedan trofej u 122-godišnjoj klupskoj povijesti i ovo mu je tek sedma sezona u kojoj igra Europu (nikad nije otišao dalje od osmine finala), a Villa je posljednji trofej dohvatila 1996. u liga kupu, 1982. je pak otišla do kraja u Kupu prvaka i Uefinu superkupu. I, ne manje važno, vodi je najuspješniji trener u povijesti bivšeg Kupa Uefe, Unai Emery, koji je osvojio tri titule sa Sevillom i jednu s Villarrealom, uz jedno drugo mjesto s Arsenalom. Igra šesto finale s četvrtim klubom. Nestvarno.

Finale Europske lige, Istanbul, 20. svibnja, 21 sat: Freiburg - Aston Villa

Osim Ville, u europskom je finalu još jedan premierligaš, Crystal Palace povremenog hrvatskog reprezentativca Borne Sose, koji će se boriti za naslov u Konferencijskoj ligi 27. svibnja u Leipzigu. Sosa je zbog lakše ozljede propustio drugu pobjedu nad Šahtarom u polufinalu 2-1 uz autogol Pedra Henriquea u 25. i gol Ismaile Sarra u 52., dok je sastav čiji je sportski direktor Darijo Srna privremeno izjednačio preko Eguinagaldea u 34., a još je iz prve utakmice donio veliki minus 3-1 koji nije uspio nadoknaditi.

Borna Sosa nije standardan u engleskom klubu, odigrao je četiri utakmice ove sezone na putu do finala Konferencijske lige, posljednju još u Mostaru protiv Zrinjskog u veljači. No imat će priliku drugu sezonu zaredom podići trofej nakon što je lani osvojio FA Cup i Community Shield. S druge ga strane očekuje španjolska senzacija Rayo Vallecano koji je izbacio riječkog krvnika Strasbourg s dvije pobjede po 1-0, za drugu je zaslužan bio gol Alemaa u 42. minuti. I Rayu će to biti najveća utakmica klupske povijesti, dosad je jedino osvojio drugu španjolsku ligu.

Finale Konferencijske lige, Leipzig, 27. svibnja, 21 sat: Crystal Palace - Rayo Vallecano

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
