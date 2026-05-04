Dvostruki osvajač Lige prvaka će propustiti kraj ove i početak iduće sezone. Čeka ga operacija

Real Madrid će drugu sezonu zaredom završiti bez osvojenog trofeja, što je veliki udarac za 'kraljevski klub'. Pobijedili su u nedjelju Espanyol 2-0 i za Barcelonom kaskaju 11 bodova četiri kola prije kraja prvenstva.

Idući vikend, točnije u nedjelju, je na rasporedu El Clasico s kojim katalonski div može postati ponovnim prvakom Španjolske. Madriđani će na tom susretu biti bez lijevog beka Ferlanda Mendyja (30) koji je protiv Espanyola ozlijedio tetivu desnog kvadricepsa.

Francuz je napustio igru u 10. minuti, a zamijenio ga je Fran Garcia.

- Nakon testova koje je danas na našem igraču Ferlandu Mendyju obavila liječnička služba Real Madrida, dijagnosticirana mu je ozljeda tetive rectus femorisa desne noge. Čekamo daljnji razvoj situacije, stoji u službenom priopćenju kluba.

Ugledni Fabrizio Romano prenosi informaciju kako će Francuz trebati na operaciju. Oporavak i povratak na teren trajat će oko pet mjeseci, što znači da će se nogometu vratiti tek početkom iduće sezone.

Mendy je u Real stigao 2019. godine iz Lyona za 48 milijuna eura. Od tad je za Madriđane odigrao 210 utakmica, zabio šest i asistirao za 12 golova. Ugovor s klubom ima do 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura.