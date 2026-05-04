Obavijesti

Sport

Komentari 12
REALOV BEK

Dvostruki osvajač Lige prvaka će propustiti kraj ove i početak iduće sezone. Čeka ga operacija

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Dvostruki osvajač Lige prvaka će propustiti kraj ove i početak iduće sezone. Čeka ga operacija
Foto: Kai Pfaffenbach

Real Madrid je ove sezone bez trofeja, a loše vijesti nastavljaju se gomilati. Na nedjeljnom susretu protiv Espanyola ozlijedio se Ferland Mendy. Francuz će propustiti kraj ove i početak iduće sezone

Admiral

Real Madrid će drugu sezonu zaredom završiti bez osvojenog trofeja, što je veliki udarac za 'kraljevski klub'. Pobijedili su u nedjelju Espanyol 2-0 i za Barcelonom kaskaju 11 bodova četiri kola prije kraja prvenstva.

Idući vikend, točnije u nedjelju, je na rasporedu El Clasico s kojim katalonski div može postati ponovnim prvakom Španjolske. Madriđani će na tom susretu biti bez lijevog beka Ferlanda Mendyja (30) koji je protiv Espanyola ozlijedio tetivu desnog kvadricepsa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Atletico Barcelona 00:10
Atletico Barcelona | Video: thethao247.vn

Francuz je napustio igru u 10. minuti, a zamijenio ga je Fran Garcia

- Nakon testova koje je danas na našem igraču Ferlandu Mendyju obavila liječnička služba Real Madrida, dijagnosticirana mu je ozljeda tetive rectus femorisa desne noge. Čekamo daljnji razvoj situacije, stoji u službenom priopćenju kluba.

Ugledni Fabrizio Romano prenosi informaciju kako će Francuz trebati na operaciju. Oporavak i povratak na teren trajat će oko pet mjeseci, što znači da će se nogometu vratiti tek početkom iduće sezone.

Mendy je u Real stigao 2019. godine iz Lyona za 48 milijuna eura. Od tad je za Madriđane odigrao 210 utakmica, zabio šest i asistirao za 12 golova. Ugovor s klubom ima do 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026