'Džabe mu svi proteini svijeta, boks nisu vreća, EKG ni traka'

Da odluči sudjelovati u "Plesu sa zvijezdama" i tamo bi vjerojatno pobijedio. Jer kada Tyson Fury zapleše i Nicolas Quesnoit padne u trans.

Boks kakav je noćas pokazao protiv neporaženog Toma Schwarza, ti plesni koraci na četverokutnom podiju spadaju u kategoriju umjetnosti i nema boksačkog obožavatelja koji na takve poteze ostane ravnodušan. Ma, k vragu i sve - čak je i Keanu Reeves ljubomoran na Furyja.

Move aside @VasylLomachenko, there is a new Matrix in town - @Tyson_Fury pic.twitter.com/imYW75pnN1