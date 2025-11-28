Džeko kritizirao Fiorentinine navijače, stigao mu odgovor: 'Neka se odrekne plaće i priča'

Fiorentina se nalazi u velikoj krizi, a Edin Džeko (39) kritizirao je ponašanje navijača nakon poraza u Konferencijskoj ligi od AEK-a (0-1). Stigao mu je i žestok odgovor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Pašalić ugostio djecu iz Kaštela u Bergamu | Video: Jelena Pavković/canva

- Možete reći da smo loši, da ne zaslužujemo nositi dres, sve je to u redu, nema problema. Međutim, ako igramo kod kuće, onda nam trebaju navijači da nam pomognu, a ne da zvižde na svaku pogrešnu loptu. Ovo nije u redu. Ako trebate zviždati, učinite to nakon posljednjeg zvižduka, ali tijekom utakmice trebamo vašu podršku - rekao je Džeko i dodao:

- Ne možemo povezati dva ili tri dodavanja, a to nije normalno za momčad poput naše. Onog trenutka kada igrač pogriješi i počnu zvižduci, sljedeći put će se osjećati tjeskobno i možda neće pokušati riskirati dodavanje ili neće željeti loptu u nogama. Tada sve postalo teže.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Bosanskohercegovačkom napadaču stigao je oštar odgovor od kontroverznog Pietra Le Monaca, bivšeg direktora Palerma, Messine i Catanije.

- Nema potrebe izazivati kontroverze, ali ako želi napraviti lijepu gestu, trebao bi se odreći svoje mjesečne plaće. Prelako je pričati, a zatim unovčiti. Klub je pogriješio što ga je ciljao, već je potpisao Keana, a i Piccolija - poručio je Le Monaco Džeki.

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Džekinu kritiku prema navijačima nije odobrio ni i talijanski sportski novinar Andrea Marinozzi.

- Ne odobravam dio gdje Džeko govori o navijačima. Situacija je preteška, teško je tražiti podršku navijača; kao što nije teško ni zviždati im nakon nastupa poput sinoćnjeg. Moraju se sjetiti da imaju šest bodova u ligi i da su izgubili u Konferencijskoj ligi - kazao je.

Fiorentina je 17. u Konferencijskoj ligi sa šest bodova, a u Serie A je pretposljednja i bez pobjede nakon 12 kola! Džeko je ove sezone odigrao 15 utakmica i zabio dva gola.