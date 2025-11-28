Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŽUSTRO U FIRENCI

Džeko kritizirao Fiorentinine navijače, stigao mu odgovor: 'Neka se odrekne plaće i priča'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Džeko kritizirao Fiorentinine navijače, stigao mu odgovor: 'Neka se odrekne plaće i priča'
3
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Fiorentina je 17. u Konferencijskoj ligi sa šest bodova, a u Serie A je pretposljednja i bez pobjede nakon 12 kola! Džeko je ove sezone odigrao 15 utakmica i zabio dva gola

Fiorentina se nalazi u velikoj krizi, a Edin Džeko (39) kritizirao je ponašanje navijača nakon poraza u Konferencijskoj ligi od AEK-a (0-1). Stigao mu je i žestok odgovor. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pašalić ugostio djecu iz Kaštela u Bergamu VIDEO
Pašalić ugostio djecu iz Kaštela u Bergamu | Video: Jelena Pavković/canva

- Možete reći da smo loši, da ne zaslužujemo nositi dres, sve je to u redu, nema problema. Međutim, ako igramo kod kuće, onda nam trebaju navijači da nam pomognu, a ne da zvižde na svaku pogrešnu loptu. Ovo nije u redu. Ako trebate zviždati, učinite to nakon posljednjeg zvižduka, ali tijekom utakmice trebamo vašu podršku - rekao je Džeko i dodao:

- Ne možemo povezati dva ili tri dodavanja, a to nije normalno za momčad poput naše. Onog trenutka kada igrač pogriješi i počnu zvižduci, sljedeći put će se osjećati tjeskobno i možda neće pokušati riskirati dodavanje ili neće željeti loptu u nogama. Tada sve postalo teže. 

UEFA Conference League - Fiorentina v AEK Athens
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Bosanskohercegovačkom napadaču stigao je oštar odgovor od kontroverznog Pietra Le Monaca, bivšeg direktora Palerma, Messine i Catanije. 

- Nema potrebe izazivati kontroverze, ali ako želi napraviti lijepu gestu, trebao bi se odreći svoje mjesečne plaće. Prelako je pričati, a zatim unovčiti. Klub je pogriješio što ga je ciljao, već je potpisao Keana, a i Piccolija - poručio je Le Monaco Džeki. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Cyprus v Bosnia and Herzegovina
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Džekinu kritiku prema navijačima nije odobrio ni i talijanski sportski novinar Andrea Marinozzi.

- Ne odobravam dio gdje Džeko govori o navijačima. Situacija je preteška, teško je tražiti podršku navijača; kao što nije teško ni zviždati im nakon nastupa poput sinoćnjeg. Moraju se sjetiti da imaju šest bodova u ligi i da su izgubili u Konferencijskoj ligi - kazao je. 

ZABIO PRVIJENAC Cesc Fabregas hvalio Baturinu: 'Sretan sam, ovo je tek početak'
Cesc Fabregas hvalio Baturinu: 'Sretan sam, ovo je tek početak'

Fiorentina je 17. u Konferencijskoj ligi sa šest bodova, a u Serie A je pretposljednja i bez pobjede nakon 12 kola! Džeko je ove sezone odigrao 15 utakmica i zabio dva gola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham
MODNA SENZACIJA I NAVIJAČICA

FOTO 'Trogirska Heidi Klum' na Poljudu: Voli Hajduk i brze aute, a zavidi joj i Victoria Beckham

Faretta Radić, manekenka iz Trogira, osvaja svijet. S Poljuda do Voguea, ostaje vjerna Hajduku i Dalmaciji. "Nije 'in', nego život", poručuje strastvena manekenka
FOTO HNL po mećavi: Evo kako je to izgledalo prije 15 godina
PRISJETITE SE

FOTO HNL po mećavi: Evo kako je to izgledalo prije 15 godina

VARAŽDIN - Nogometaši Varteksa i Splita remizirali su bez golova na današnji dan 2010. u 17. kolu HNL-a. Utakmica se trebala igrati dan ranije, ali je odgođena zbog 10 centimetara snijega na sjeveru zemlje. Domaćini, koji mjesecima nisu dobili plaće, nisu ga htjeli čistiti, a ništa bolje nije bilo ni idući dan. Sudac Vlado Svilokos odlučio je da će se igrati uz pomoć crvenih linija i žute lopte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025