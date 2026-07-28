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Džeko postaje drugi najstariji igrač u povijesti Bundeslige!

Piše Ivan Tomašković,
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Džeko postaje drugi najstariji igrač u povijesti Bundeslige!
Foto: STEVEN BISIG
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Rekord zasad drži peruanski napadač Claudio Pizarro, koji je nastupao u Bundesligi sve do svoje 41. godine u dresu Werdera iz Bremena

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Edin Džeko (40) će sljedeće sezone igrati u Schalkeu nakon što je postigao usmeni dogovor sa čelnicima momčadi iz Gelsenkirchena. Njemački mediji objavili su se da se Džeko sastao sa sportskim direktorom Frankom Baumannom u Dubrovniku gdje su ručali i razgovarali.

Tema je bila njegov ugovor, a Baumann je legendarnom napadaču ponudio jednogodišnji ugovor uz osnovnu plaću 900.000 eura i bonuse koji primanja mogu povećati na oko 1,3 milijuna eura. Kako navodi Bild usmeni dogovor je postignut, a slijedi liječnički pregled i odobrenje Nadzornog odbora kluba. 

Džeko će tako postati drugi najstariji nogometaš u Bundesligi.  Rekord zasad drži peruanski napadač Claudio Pizarro, koji je nastupao u Bundesligi sve do svoje 41. godine u dresu Werdera iz Bremena. Također, Peruanac je i najstariji strijelac u povijesti Bundeslige s 40 godina i 227 dana.

David Mercado/Reuters/PIXSELL
David Mercado/Reuters/PIXSELL | Foto: David Mercado/Reuters/PIXSELL

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