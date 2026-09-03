Džeko se oprašta od BiH nakon gotovo 20 godina: 'Ovaj dres voljet ću do kraja života'

Edin Džeko najavio je kraj reprezentativne karijere. Dugogodišnji kapetan i najbolji strijelac u povijesti Bosne i Hercegovine posljednju će utakmicu u nacionalnom dresu odigrati 2. listopada protiv Švedske. Džeko je odluku objavio na društvenim mrežama, a emotivnom porukom oprostio se od reprezentacije za koju je debitirao još u lipnju 2007. godine. Do sada je za Bosnu i Hercegovinu odigrao 151 utakmicu i zabio 73 gola, čime drži rekord i po broju nastupa i po broju golova.

"Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. Drugog listopada, protiv Švedske, odigrat ću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju" poručio je Džeko.

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti Bosne i Hercegovine reprezentativni je dres nosio gotovo dva desetljeća, a naglasio je da mu ništa u karijeri nije donosilo toliko ponosa kao nastupi za svoju zemlju.

"Ništa u mojoj karijeri ne može se usporediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na nogometnom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put", napisao je.

Džeko se prisjetio i reprezentativnog debija protiv Turske te naglasio da se tijekom godina mnogo toga promijenilo, ali ne i njegov odnos prema reprezentaciji.

"Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao. Svaki put. Sve", dodao je.

Najveći trenutak reprezentativne karijere doživio je plasmanom Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu. Bio je to prvi nastup Bosne i Hercegovine na velikom svjetskom natjecanju.

"Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je nogomet ikada pružio. Plasman na naše prvo Svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao nogometaša", istaknuo je Džeko.

Zenica: Bosna i Hercegovina penalima dokazala da je bolja od Italije, odlaze na SP | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Posebno je izdvojio i neke od posljednjih velikih trenutaka u reprezentativnom dresu.

"Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Walesa, a zatim i u Zenici protiv Italije u ožujku, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerojatan poklon koji mi je nogomet dao", poručio je.

Džeko će se od reprezentacije oprostiti pred domaćim navijačima, a upravo ih je pozvao da 2. listopada budu uz njega protiv Švedske.

"Bit će vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tijekom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerojatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno", napisao je.

Oproštajnu poruku zaključio je riječima posvećenima reprezentativnom dresu koji je nosio gotovo dva desetljeća.

"Upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije: sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života". zaključio je Džeko.

Džeko će tako reprezentativnu karijeru završiti kao apsolutni rekorder Bosne i Hercegovine. Sa 151 nastupom i 73 gola obilježio je jednu nogometnu eru, godinama nosio kapetansku vrpcu i bio jedno od najprepoznatljivijih lica bosanskohercegovačkog nogometa.