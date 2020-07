Džumhur najavio: Do kraja ove godine protiv Noleta u Sarajevu

Najbolji svjetski tenisač Novak Đoković trebao je nastupiti na Adria Touru u Sarajevu, ali ispriječio se korona virus. Damir Džumhur uvjren je kako će igrati sa Srbinom još ove godine

<p>Najbolji bosanskohercegovački tenisač <strong>Damir Džumhur</strong> izjavio je za sarajevski dnevni list <a href="https://sport.avaz.ba/tenis/580385/dzumhur-nadam-se-da-ce-mec-sa-dokovicem-biti-odigran-ove-godine" target="_blank">Dnevni avaz</a> kako je uvjeren da će do konca godine odigrati ekshibicijski meč u rodnom Sarajevu s najboljim igračem svijeta <strong>Novakom Đokovićem</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković na zadarskoj plaži</strong></p><p>Njih dvojica su trebali igrati u Sarajevu 5. srpnja, ali unatoč silnoj Đokovićevoj želji spektakl je otkazan zbog pojave koronavirusa na Adria Touru kada se uz Đokovića i njegovu suprugu Jelenu zarazilo još nekoliko poznatih igrača i trenera.</p><p>- Ako dođe do otkazivanja US Opena i cijele američke turneje, taj meč bismo možda mogli odigrati i ove godine. Ja želim nastupati i igrati i nadam se da ćemo prigodu koja bi se eventualno ukazala zbog otkazivanja serije turnira iskoristiti za jedan takav ekshibicijski turnir. Godinama planiramo Đokovićev dolazak u Sarajevo, Nole ima veliku želju i siguran sam da bi to bio spektakularni događaj - poručio je Džumhur.</p><p>Dodao je kako bi za njega osobno bila ogromna stvar da u rodnome gradu ugosti najboljega tenisača svijeta i jednoga od najboljih sportaša na planetu.</p><p>Potvrdio je kako je već predložio Đokoviću da se taj meč odigra na terenima centra Koševo za koje je posebno emotivno vezan jer je tu zapravo i započeo tenisku karijeru.</p><p>U zadnjih nekoliko godina najbolji bosanskohercegovački tenisač živi i trenira u Beogradu gdje, kada god se ukaže prigoda, trenira i s Novakom Đokovićem.</p><p>(jt)</p>