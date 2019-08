'E, moj Niko': Predsjednik ušao u teren i zatražio objašnjenje...

Bayern je izgubio od Borussije u njemačkom Superkupu 2-0 i tako porazom otvorio novu sezonu. Na prvu bi se reklo, ma nema panike, tek je sezona počela, ali tako ne misle šefovi bavarskog kluba. Niki Kovaču bilo je bome vatreno na travnjaku na kraju utakmice kada je sišao predsjednik Uli Hoeness koji je htio razgovarati s njim.

Po njegovom mrkom pogledu možemo zaključiti kako razgovor baš i nije prošao u mirnom i veselom tonu. Koliko god taj trofej nema toliku važnost, poraz od glavnih rivala za u Bundesligi veliki je udarac za ego Bayerna i pucanj upozorenja da moraju raditi na pojačanjima do kraja prijelaznog roka kako bi bili konkurentni prvo sjajno Borussiji, a onda i u Ligi prvaka.

Uli Hoeneß in discussion with Kovač after the game pic.twitter.com/2hTSFSt5mE