E ovo je fotka! Tri velikana na okupu, a svi stigli na liječenje kod majstora sa zlatnim rukama

Kakva ekipa na jednom mjestu, u ordinaciji kod Stijepa Jarka. Tri sportska diva, svaki u svom svijetu najveći. Spojila ih je viša sila - potreba za oporavkom i zlatne ruke dubrovačkog stručnjaka.

Prvi je tu na slici div od 218 centimetara, Ante Tomić. Naš legendarni košarkaški centar, igrač koji već godinama dominira španjolskom ACB ligom u dresu Joventuta iz Badalone. Stigao je održavati formu. Prošle sezone, na veliku žalost navijača iz Badalone, ozljeda je iskusnog Dubrovčanina udaljila s parketa u samoj završnici, kada se lomilo prvenstvo. Čovjek koji je godinama bio kapetan Barcelone, ikona europske košarke s elegancijom u igri kakva se rijetko viđa, ne prepušta ništa slučaju. Dok čeka novu sezonu u Kataloniji, u Dubrovniku brusi formu za nove velike bitke pod koševima.

Foto: Instagram

Odmah do njega, još jedno dobro poznato lice iz ranga 'teške kategorije' - Ante Delija. 'Hodajuća nevolja' iz Konavala prolazi kroz vjerojatno najteže trenutke u karijeri borca. PFL-ov prvak iz 2022. godine morao je zbog ozljede koljena otkazati dugo iščekivanu borbu u Beogradu. Operacija je iza njega, rez je napravljen, a sada kod Stijepa kreće onaj najduži, mukotrpni put povratka. Ako itko ima glavu i srce za vratiti se jači nego ikad, onda je to Delija.

A onda, u kutu ordinacije, jedno ime pred kojim cijeli sportski svijet skida kapu. Splićanin Ivano Balić. Rukometni Mozart. Najbolji svih vremena. Čovjek koji je loptu vodio s takvom lakoćom da je rukomet pretvarao u umjetnost. Svjetski i olimpijski prvak, dvostruki najbolji rukometaš svijeta, stigao je s problemom koji muči mnoge bivše sportaše, 'uštakla' su ga leđa. Godine nemilosrdnih duela i genijalnih asistencija ostavile su traga, pa je i najveći morao potražiti pomoć.

I svi oni, s punim povjerenjem, na stolu kod Stijepa Jarka. Nije to slučajno. Jarak je institucija za sebe. Čovjek u čijim je rukama sudbina karijere Marina Čilića, s kojim godinama uspješno surađuje i vraća ga na teren nakon teških operacija. Dubrovački fizioterapeut iza sebe ima impresivan životopis – bio je dio medicinske službe zagrebačkog Dinama u vremenima dok je u plavoj svlačionici bio i Luka Modrić, brinuo je potom o mišićima i zglobovima naše košarkaške reprezentacije, a kroz njegove ruke prošlo je bezbroj vrhunskih sportaša. Samo jedno jutro ovog vrućeg ljeta - trojica velikih na istom mjestu.