E, sad se čuvajte: Ovo je pravi motiv za treće olimpijsko zlato

S 26 godina osvojila je sve. Na Svjetsko prvenstvo ove godine, prvi put nakon devet godina, nije stigla kao apsolutna favoritkinja. Malo zbog forme, malo leđa, malo zbog nezadovoljstv tretmanom, koji njen trener ima... Nakupilo se dosta u Sandri i rezultat je svjetska bronca.

Obzirom na stanje u kojem se nalazila, Sandrina bronca veliki je uspjeh. U redu, navikla nas je Sandra na najveće domete, na vječni zlatni sjaj oko vrata, no u Dohi je sve bilo protiv nje.

- Bila sam najspremnija ovdje, ali tijelo nije dozvolilo. Dan prije finala nisam mogla normalno ni trenirati, probala sam, ali u trzaju su me presjekla leđa. Liječnici i ja probali smo spasiti stvar, sve sam pokušala, no nije išlo. Uoči finala sam dobila blokadu - rekla je Sandra.

Vješto je skrivala bol, nije htjela da protivnice, pa ni majka Vesna vide da nešto nije u redu. A nije bilo...

- Mami sam rekla da me malo zateže u leđima, nisam joj htjela reći što se stvarno događa jer znam da od muke ne bi mogla zaspati. Na zagrijavanju sam imala dva hica u mrežu, nisam smjela ‘puknuti’ disk onako kako sam htjela jer bi me uštekala leđa i bio bi to kraj. Kasnije sam htjela nadograđivati, ali noge nisu slušale - rekla je Sandra.

Nakon natjecanja bila je u suzama, ništa je nije moglo spriječiti da se isplače. Čak ni podatak da takav niz medalja, od 2010. nema niti jedna diskašica u povijesti ove discipline, a niti će je, budimo realni, u skorije vrijeme imati. No, gledamo li povijest, Sandra niti u jednoj predolimpijskoj godini nije uzela zlatnu medalju.

Godine 2011. imala je aferu s dopingom, u Pekingu 2015. bila je srebrna, a sada u Dohi, eto, brončana. No 2012., nakon afere doping, na Olimpijskim igrama u Londonu, osvojila je zlato. Nakon srebra u Pekingu, u Riju na OI-ju osvojila je zlato. I stoga, ne sumnjajte da će Sandra u Tokiju sljedeće godine jurišati na treće olimpijsko zlato.

- Volim imati nešto prije Olimpijskih igara zbog čega ću još jače gristi. Ne brinite, bit ću sretnija već sutra - rekla je i otišla.

Nakon Dohe Hrvatska je dobila još jednu svjetsku medalju, a svijet ljutitu Sandru Perković.

A kad je tako, onda je bolje da se konkurentice čuvaju. Od 2010., kad ju je svijet upoznao u Helsinkiju na Europskom prvenstvu, Sandra je uzela devet zlata, srebro i broncu. I, da, u Tokio 2020. ide po zlato...