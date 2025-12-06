Obavijesti

E, tako to rade velike momčadi: Suci su potpuno uništili derbi, Hoxha opet istinski junak plavih

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

DINAMO - HAJDUK 1-1 Doista nisu jasne brojne odluke suca Patrika Kolarića, sigurni smo kako će Zagrepčani na njegovu predstavu imati puno prigovora. Jako puno. Ali, Dinamo je i dalje prvi...

Dinamo je remizirao (1-1) s Hajdukom u velikom derbiju hrvatskog nogometa. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj su Zagrepčani do toliko željenog boda došli u 102. minuti! I više ne go zasluženo. Veliki junak opet je bio Arber Hoxha koji pogodio nakon odbijanca. I donio veliko slavlje u Maksimir.

