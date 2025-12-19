Španjolac odlazi iz Hajduka?! Otpao za Vukovar, raskid blizu

Edgar Gonzalez po svemu sudeći okončao je svoju kratku epizodu na Poljudu. Španjolski stoper se ozlijedio i neće konkurirati za nedjeljnu utakmicu Hajduka s Vukovarom te će se uz dozvolu Hajduka ranije vratiti u Španjolsku. S obzirom na status u momčadi Gonzala Garcije, u zimskoj stanci će njegova posudba vjerojatno biti raskinuta i svatko će krenuti svojim putem, Gonzalez u potragu za novom posudbom ili angažmanom, a Hajduk za novim stoperom.

Gonzalez zbog ozljede ne bi ni konkurirao za zadnju utakmicu, a kako je ozlijeđen i Zvonimir Šarlija utakmicu bi po svemu trebali započeti Branimir Mlačić i Ron Raci. S obzirom da se nakon operacije oporavlja i Marino Skelin, Hajduk bi trebao imati dovoljno stopera u konkurenciji, no s obzirom da je Mlačić pred prodajom te da će Skelinu trebati neko vrijeme da se pripremi i uđe u formu, izvjesno je da će sportski direktor Hajduka Goran Vučević u zimskom prijelaznom roku morati potražiti barem još jednog stopera kojim bi pojačao konkurenciju.

Gonzalez je stigao na Poljud u ljetnom prijelaznom roku, u paru s kolegom sunarodnjakom Hugom Guillamonom, ali ni jedan ni drugi nisu se uspjeli nametnuti treneru Gonzalu Garciji. Gonzalez je odigrao osam utakmica, šest ih je započeo ali nije ostavio posebno dobar dojam. U Hajduk je stigao na jednogodišnju posudbu iz Almerije, njegova vrijednost procjenjuje se na dva milijuna eura, ali niti je on bio zadovoljan prilikama i minutažom koju je dobivao, niti su u Hajduku bili zadovoljni njegovim igrama, pa je rastanak za jedne i druge najbolja opcija.

