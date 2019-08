'Edis i ja imamo i lošijih dana pa je Filip tu da smiri situaciju'

Varaždinska publika ustala je kad je na atletsku stazu stadiona Sloboda stupila Sandra Perković, dvostruka olimpijska pobjednica, dvostruka svjetska prvakinja i peterostruka prvakinja Europe.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sandra Perković Varaždince nije nimalo razočarala koji su u velikom broju pratili Europsko ekipno prvenstvo u atletici Skupine 2. U prvom hitcu išla je na sigurno, bacivši disk 59.95 metara, da bi u drugoj seriji stadion bacila u trans. Disk je letio čak 68.58 metara što je njezin najbolji rezultat ove sezone, ujedno je postala vlasnica i rekorda europskih ekipnih prvenstava.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bacala sam disk jako daleko. Same sebe sam se pribojavala. Najvažnije mi je bilo da prvi hitac bude ispravan. Nakon toga znala sam da „imam“ taj disk. Letio je jako daleko i čak sam mislila da će biti najbolji rezultat ove sezone u svijetu, no izgleda da za to još nisam spremna – rekla je Sandra Perković, kojoj je hitac u Varaždinu bio najbolji ove sezone.

Najbolji hitac ove sezone u svijetu drži Kubanka Yaime Perez - 69.32 metara. Možda bi Perković i prebacila rekord Kubanke da je imala još dva pokušaja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ovo je malo drugačije natjecanje. Najvažnije mi je bilo osvojiti 12 bodova i jako sam ponosna na našu mladu reprezentaciju. Bila sam kapetanica prvog dana, a Sara Kolak će biti kapetanica drugog dana – dodala je Sandra nakon prvog dana Europskog ekipnog prvenstva skupine 2.

Nakon prvog dana Hrvatska drži šesto mjesto sa 149 bodova, dok je vodeća Estonija sa 185 bodova.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sandri slijede mitinzi dijamantne lige u Birminghamu i Parizu, a pohvalila je Filipa Mihaljevića koji je prvog dana prvenstva Europe u Varaždinu osvojio drugo mjesto u bacanju kugle s rezultatom 21.03 metara. Naime, Mihaljević je dio Sandrina tima, odnosno trenera Edisa Elkasevića.

- Filip je također budućnost Hrvatske atletike. Imam dana kada smo Edis i ja u dobrim odnosima, a ima kad nismo. Filip je tu da razbije tu napetost i velik je motivator. Zajedno si možemo mnogo pomoći – zaključila je Perković.

Tema: Sport fanatik