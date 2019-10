Eduardo zna kako je Llorisu: Pukla je kost i ligamenti noge

Arsenal je igrao kod Birminghama 23. veljače 2008., a to gostovanje, samo dva dana prije 25. rođendana, Eduardo da Silva nikad neće zaboraviti.

Sky Sports tijekom višeminutnog prekida nije htio prikazati snimku starta koji s nogometom nema baš nikakve veze, kao što nema veze sa zdravom pameću da je Martin Taylor dobio smiješne tri utakmice kazne.

Za razliku od Dudúa, Hugo Lloris nema nikoga drugog kriviti za svoju stravičnu ozljedu ovu subotu u utakmici njegova Tottenhama kod Brightona. Krivo je procijenio let lopte na samom startu i izgubio ravnotežu te pao na lijevu ruku koja se zarotirala na krivu stranu. Vrisnuo je od bolova i dali su mu morfij kako bi bol makar malo popustila.

Taylor je, pak, na Eduardu napravio start za zatvor, start zbog kojeg Eduardo nikad više nije bio onaj stari, iako se vratio nogometu godinu dana nakon te ozljede.

- To mi je najgora ozljeda u karijeri. Ali ne želim se prisjećati tužnih trenutaka, već podrške koju sam dobivao sa svih strana. Arsenalovi navijači su posebni, hvala im. Hvala svima koji su me u to vrijeme podržali - rekao je Eduardo u ranijim intervjuima.

Foto: Stephen Pond/Press Association/PIXSELL

'Mesarski' Taylorov start prouzročio je otvoreno iščašenje gležnja uz puknuće njegovih ligamenata, kao i lisne kosti fibule.

- Kod takvih otvorenih prijeloma najvažnije je da ne dođe do infekcija. Srećom, Eduardo nije imao infekciju. Rijetki se vraćaju nakon takvih ozljeda. Sve ovisi i o karakteru ozlijeđenog igrača. Eduardo se u svom slučaju izuzetno posvetio rehabilitaciji pa se vratio na teren. Naravno, i on je prvo morao prevladati strah od novih ozljeda, tek se nakon nekog vremena počeo upuštati u čvršće duele - rekao je Boris Nemec za Goal, liječnik hrvatske nogometne reprezentacije.

Godinama je zatim zabijao za Šahtar igrajući uz Darija Srnu, a onda je neko vrijeme proveo u Brazilu prije nego što je ove zime potpisao za varšavsku Legiju. Iako je imao i ponuda iz Hrvatske, prihvatio je poziv bivšeg trenera iz Dinama Romea Jozaka i u Poljskoj ima priliku osvojiti svoj prvi naslov prvaka nakon onog sa Šahtarom prije četiri godine.

S 29 golova u dresu Hrvatske dugo je držao drugo mjesto na ljestvici najboljih golgetera u povijesti hrvatske reprezentacije, odmah iza Davora Šukera (45) dok ga Mario Mandžukić nije preskočio prošle godine zabivši Finskoj, što mu je bio 30. gol za Vatrene.

Taylor: Eduardo je ljudina

- Mislio sam da mogu prvi do lopte, u mojoj glavi sam bio siguran da je imam. Nisam ga htio ozlijediti, to uopće nije u mom mentalitetu. Jednostavno je bio prebrz za mene, a nisam se nikako mogao zaustaviti. Sjećam se Fabregasa i Flaminija i izraza šoka na njihovim licima... - ispričao je nedavno Martin Taylor.

- Čekao sam da utakmica završi i pitao mogu li ga vidjeti. To nije bilo moguće jer su ga odmah prevezli u bolnicu, nisam to znao. Ma on je ljudina, čuo sam što je izjavio nakon operacije, da je to nogomet i da me ne krivi zbog starta. Svaka mu čast.

Dok je Dudu ležao u bolnici pod narkozom nakon operacije, posjetio ga je Martin Taylor. Eduardovoj supruzi donio je crtež koje je nacrtalo njegovo dijete, a na kojem je bila hrvatska zastava.

- Žena je mislila da je to navijač Arsenala, no to je bio Taylor. Ne sjećam se da je bio, znam samo da sam imao operaciju, ništa drugo ne pamtim - rekao je Eduardo.

