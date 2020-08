Egipat nema visoke higijenske standarde da bi organizirao Svjetsko prvenstvo, odgodite ga

Nemam ništa protiv Egipta, ali igrači bi nakon SP-a trebali biti 14 dana u izolaciji što je apsurdno, rekao je Marc Wesenstock, predsjednik NO-a Kiela, dok je njegov kolega iz Flensburga Boy Meesenburg bio još izravniji...

<p>Nijemci su sve glasniji, a kad oni dižu glas, onda onima koji donose odluke, nije baš tako lako donijeti ih.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okupljanje zlatne generacije iz Atlante</strong></p><p>SP rukometaša u Egiptu igra se od 14. do 31. siječnja sljedeće godine i iako je predsjednik IHF-a <strong>Hassan Moustafa </strong>uvjeren da će se SP odigrati u njegovoj domovini te biti, štoviše, jedno od najboljih ikada, i to čak s navijačima, Nijemci misle da je to u svjetlu aktualne zdravstvene situacije još nemoguće.</p><p>- Nemam ništa protiv Egipta, ali igrači bi nakon SP-a trebali biti 14 dana u izolaciji što je apsurdno - rekao je<strong> Marc Wesenstock, </strong>predsjednik NO-a Kiela, dok je njegov kolega iz Flensburga Boy Meesenburg bio još izravniji.</p><p>- Egipat nema reputaciju države koja ima najviše higijenske standarde i Svjetsko prvenstvo tamo se ne može održati u siječnju.</p><p>Moustafa, pak, ima svoje argumente.</p><p>- Nadam se da je SP u Egiptu 2021. svjetlo na kraju tunela, usprkos pandemiji korona virusa. I dalje sam optimist i vjerujem u uspjeh ovog natjecanja. Egipat je više puta dokazao da je u potpunosti kadar organizirati ovakve turnire, pogotovo rukometne, u čemu ima puno iskustva. U svjetlu aktualne globalne zdravstvene situacije pripremili smo adekvatne mjere i za reprezentacije i za publiku. Pripremamo turnir na vrhunskoj razini, tako da vjerujemo kako će se svi sudionici vratiti kući kao ambasadori Egipta. Vjerujem i nadam se da će predstojeće Svjetsko prvenstvo organizacijski biti jedno od najboljih ikada.</p><p>U neizvjesnosti su i nacionalna prvenstva. Nijemci misle da na vrijeme, a to je 1. listopada, ne može početi ni Bundesliga. Iako su aktualne indicije da će navijači moći u dvorane odmah, tek dio kapaciteta neće financijski previše pomoći klubovima koji od toga žive, a žive svi. Pa neki klubovi vjerojatno neće preživjeti. Berlinski Füchse već se "prijavio" za bankrot i novi početak.</p><p>- Igrajući pred praznim tribinama, gubimo najmanje 200 tisuća eura po utakmici i neki klubovi uskoro neće postojati. Bila bi to katastrofalna sezona. Bit će je nemoguće izgurati bez smanjenja plaća igrača - dodao je Wesenstock.</p><p>Pa tko preživi, pričat će...</p>