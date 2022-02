U ljeto 2017. godine Liverpool je doveo Mohameda Salaha za 42 milijuna eura. Navijači su bili ravnodušni jer nitko nije znao što očekivati od igrača koji je bio proglašen velikim talentom, ali nije uspio u Chelseaju. Nisu ga vidjeli kao igrača za velike utakmice.

U Romi je imao solidne brojke, zabio je 34 gola i 22 puta asistirao u 83 utakmice, ali falilo je nešto. Neka nit koja će ga povući na nogometni vrh i koja će do kraja iskristalizirati njegov potencijal. Tu nit našao je u Liverpoolu.

Jürgen Klopp itekako je znao zašto ga dovodi, znao je kakvog dijamanta ima, samo ga treba još malo izbrusiti. A on je znao kako. Sav novac isplatio je već u nekoliko utakmica.

Odmah u sezoni 2017/2018 zabio je više golova nego u dvije godine u Rimu. S 32 gola u 36 utakmica bio je najbolji strijelac i najbolji igrač Premier lige. Navijači Liverpoola vidjeli su ga kao božanstvo, no ostali zaljubljenici u nogomet samo kao još jedan 'one season wonder'. I opet ih je sve prevario.

Čudesni Egipćanin zabio je ukupno 149 golova i 56 puta asistirao u 232 utakmice! Osvojio je Ligu prvaka i Premier ligu, ali ne misli tu stati. Redsi na njegovim krilima jure po nove naslove, a on samo ruši rekorde.

Liverpool je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka pobijedio Inter (2-0), a iako je bio nevidljiv gotovo cijelu utakmicu, Egipćanin je opet pokazao da mu je potrebno samo milimetar prostora. Zabio je u 83. minuti za 2-0 i došao do velikog ostvarenja. Zabio je na osam uzastopnih gostujućih utakmica u Ligi prvaka.

Zabijao je redom Atalanti, Midtjyllandu, Leipzigu, Realu prošle sezone, a ove Portu, Atletico Madridu, Milanu i Interu.

No, još je daleko od apsolutnog rekorda. Na čelu je najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka Cristiano Ronaldo čiji se niz zaustavio na 12 utakmica.

Egipćanin je došao i do nečega što je za nogom pošlo samo bivšem igraču Tottenhama Peteru Crouchu. U istoj sezoni Lige prvaka zabijao je Milanu i Interu na istom stadionu. I to u svega dva mjeseca. Prvo je zabio u pobjedi protiv Milana (2-1) u zadnjem kolu grupne faze, a onda i sinoć Interu na Giuseppe Meazzi.

I vjerujemo kako to nije kraj. Imat će priliku srušiti Ronaldov rekord, ali ipak ne ove sezone. No, novi trofeji bi mogli sletjeti u njegove vitrine. Liverpool je jedan od najvećih favorita za osvajanje Lige prvaka. Možda to nije pokazao protiv Intera gdje je u većini susreta bio u podređenom položaju, ali veliki klubovi pobjeđuju i kada igra nije dobra. U Premier ligi im Manchester City bježi devet bodova uz utakmicu više, ali uz egipatskog faraona ništa nije nemoguće.