EHF, zainatili ste Hrvate! Budite sretni što imate Hrvatsku jer ovakvi suci su poraz rukometa

Piše Davor Kovačević,
EHF, zainatili ste Hrvate! Budite sretni što imate Hrvatsku jer ovakvi suci su poraz rukometa
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25

Idemo odmah u glavu. Hrvatska je pobijedila Sloveniju 29-25 i od polufinala Europskog prvenstva dijeli je još samo pobjeda protiv Mađarske u srijedu (18:00, RTL). Kakav preokret nakon gorke nedjelje i islandske pilule, koja nam je lagano ubila duh i optimizam. Međutim, Švicarska je poslala pomoć kakvu nismo očekivali, bolju i kredita u švicarcima u davnim vremenima, šokirala je Island (38-38) predala sve u ruke Hrvatskoj u zadnje dvije utakmice. Prvi zadatak smo obavili, za 24 sata moramo još i posljednji u drugom krugu. Bit će snage, mora.

