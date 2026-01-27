EHF, zainatili ste Hrvate! Budite sretni što imate Hrvatsku jer ovakvi suci su poraz rukometa

Idemo odmah u glavu. Hrvatska je pobijedila Sloveniju 29-25 i od polufinala Europskog prvenstva dijeli je još samo pobjeda protiv Mađarske u srijedu (18:00, RTL). Kakav preokret nakon gorke nedjelje i islandske pilule, koja nam je lagano ubila duh i optimizam. Međutim, Švicarska je poslala pomoć kakvu nismo očekivali, bolju i kredita u švicarcima u davnim vremenima, šokirala je Island (38-38) predala sve u ruke Hrvatskoj u zadnje dvije utakmice. Prvi zadatak smo obavili, za 24 sata moramo još i posljednji u drugom krugu. Bit će snage, mora.

