'Šipkom udario Ejupija, igrač Slavena pao je u nesvijest...'

Muzafer Ejupi uhićen je i pušten nakon što je sudjelovao u tučnjavi u kojoj je teško ozlijeđen stariji muškarac. U početku se pretpostavljalo kako je igrač Slaven Belupa bio inicijator napad, no Podravski.hr piše kako je on zapravo bio žrtva!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, Ejupijev šogor parkirao je automobil na prilaz jedne zgrade u Koprivnici u kojoj živi stariji muškarac (53). Nakon što je to vidio, on se navodno odmah spustio na parking i metalnom šipkom udario Ejupija u glavu. Makedonac je od siline udarca pao na pod i onesvijestio se, pišu Sportske novosti. Njegov šogor je to vidio i napao 53-godišnjaka, piše Podravski.hr. Dakle, uzrok napada je bila svađa oko parkinga.

Čovjek koji je napao Ejupija je najgore prošao i on je završio u bolnici, a igrač Belupa i njegov šogor završili su u pritvoru. Nakon kriminalističkog obrađivanja, nogometaš je pušten kući, a njegov šogor je zadržan.

Ejupi najvjerojatnije zbog lakših ozljeda neće konkurirati za utakmicu protiv svog bivšeg kluba Osijeka, no imao je sreće, jer da je šipka završila malo niže, sigurno bi bilo većih posljedica po njegovo zdravlje.

- Jučer, 25. rujna, oko 19.40 na ulici u Koprivnici u Ulici Antuna Nemčića došlo je do fizičkog sukoba između trojice muškaraca starosti 53, 32 i 31 godinu. Muškarac starosti 53 godine je zadobio teške tjelesne ozljede, a 31 i 32 - godišnjak lakše. Dvije osobe su uhićene i provodi se kriminalističko istraživanje - naveli su u PU koprivničko-križevačkoj. Iz policije su poručili i da ne mogu dodatno komentirati slučaj dok traje istraga.

Slaven Belupo: 'Još ne znamo što se točno dogodilo'

- Nismo dobili još nikakvu informaciju i ne možemo komentirati napise. Kada budemo znali više, obavijestit ćemo javnost - poručili su iz Kluba nakon našeg upita, a ubrzo su se oglasili i na svojoj službenoj stranici.

- Obzirom na veliki broj upita oko navodne umiješanosti našeg igrača u sukob koji se sinoć dogodio u Koprivnici, Nogometni klub Slaven Belupo ovim se putem želi obratiti javnosti. U ovom trenutku nemamo dovoljno kvalitetnu informaciju što se točno dogodilo da bi komentirali navedeni događaj. Nakon što saznamo sve detalje i nakon što nadležna tijela odrade svoj dio posla, ukoliko će biti potrebe za tim, klub će reagirati sukladno svojim pravilnicima - poručio je Slaven.

Igrači su imali slobodan dan nakon pobjede nad Hrvacama u Hrvatskog nogometnom kupu, no Muzafer taj dan sigurno neće pamtiti po dobrome...